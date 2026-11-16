डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा दिखाना सनी देओल को पड़ा भारी, IMA की शिकायत के बाद टल गई Suryaa की रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। पिछले महीने 19 अक्टूबर को सनी देओल (Sunny Deol) के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने उनकी आने वाली फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' (Suryaa) का टीजर रिलीज किया था। इस प्रोमो से एक और जबरदस्त एक्शन एंटरटेनर फिल्म की उम्मीद जगी।

हालांकि, जल्द ही यह फिल्म इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की नजर में आ गई और इसकी आलोचना होने लगी। इसमें डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा दिखाने वाले दृश्यों पर आपत्ति जताई गई। 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है।

'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट के अनुसार IMA की शिकायत के बाद, फिल्म के निर्माताओं ने इसकी रिलीज को टालने का फैसला किया है। फिल्म को लेकर क्यों हुआ विवाद? रिपोर्ट में कहा गया,'IMA की शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गई है। मेकर्स का साफ कहना है कि उनका इरादा पूरी मेडिकल बिरादरी को गलत रूप में दिखाने या मेडिकल स्टाफ के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का बिल्कुल नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थितियों में एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है, और चूंकि इसमें समय लग रहा है, इसलिए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को टालने का फैसला किया है।