Suniel Shetty भी बढ़े हुए टमाटर के दामों से परेशान, खाना कर दिया हैं कम, यहां से करते हैं आर्डर

Suniel Shetty Tomatoes Prices सुनील शेट्टी को हाल ही में वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में देखा गया था। इसमें उन्होंने एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके अलावा ईशा देओल करणवीर बोहरा बरखा बिष्ट और राहुल देव की अहम भूमिका थी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि टमाटर के बढ़े हुए दामों से वह भी प्रभावित है।

HighLights सुनील शेट्टी इन दिनों बढ़े हुए टमाटर के भावों से चिंतित हैं टमाटर के भावों के कारण खाने पर करना पड़ रहा है कंप्रोमाइज सस्ते की चाह में सुनील शेट्टी टमाटर खरीदते हैं ऐप से

Edited By: Rupesh Kumar