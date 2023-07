Stree 2: इस बार चंदेरी में होगा सरकटे का आतंक, 'स्त्री 2' की शूटिंग हुई शुरू, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

Stree 2 मच अवेटेड हॉरर फिल्म स्त्री के सीक्वल स्त्री 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया गया है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर मूवी की फिल्मिंग शुरू हो गई है। इस बार आपको चंदेरी में चुड़ैल का नहीं बल्कि किसी और का आतंक देखने को मिलेगा। एक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है।

Stree 2 Filming Begins Rajkummar Rao Shraddha Kapoor Horror Movie Motion Poster Out. Photo-Instagram

HighLights 'स्त्री 2' की शुरू हुई शूटिंग चंदेरी में दिखेगा सरकटे का आतंक राजकुमार राव ने फिल्म को लेकर दिया बड़ा अपडेट

