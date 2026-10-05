90's के माता-पिता का फेवरेट है श्रीदेवी और ऋषि कपूर का सदाबहार गाना, हरे-भरे खेतों में गूंजी थी Alka Yagnik की आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के गानों की जब बात की जाती है तो ज्यादातर लव सॉन्ग्स, दर्दभरे गीत या पार्टी सॉन्ग्स की बात की जाती है। लेकिन 90 के दशक का एक गाना ऐसा भी था जो उस दौर के माता-पिता बने लोगों का फेवरेट था और आज भी वे इसे सुनते हैं।

90 के दशक के माता-पिता के फेवरेट है ये गीत दरअसल उस दौर में जब ये गाना आया तो इसके लिरिक्स ही ऐसे थे कि यह उस दौर में माता-पिता का फेवरेट बन गया। क्योंकि यह एक-दूसरे से प्यार जताने के साथ ही दिखाता है जब भी यह जिंदगी वापस मिले तो हर बार हमें एक दूसरे का ही प्यार मिले।

खेतों के बीच की गई गाने की शूटिंग खेतों, नदी के किनारे और चट्टानों पर फिल्माए गए इस गाने को अलका याग्निक (Alka Yagnik) ने अपनी आवाज से सजाया था। वहीं उनका साथ मोहम्मद अजीज ने दिया। इस गीत के मीनिंगफुल लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे और इसके म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल थे।

यह सदाबहार गीत 'बंजारन' (Banjaran) मूवी का है जिसमें ऋषि कपूर और श्रीदेवी की मशहूर जोड़ी को पेश किया। इस डुएट गाने में मोहम्मद अजीज की भावपूर्ण आवाज और अलका याग्निक की सुरीली आवाज का मेल है। इसी वजह से यह गाना 90 के दशक की शुरुआत के उन यादगार रोमांटिक गानों में से एक बन गया है।

पुनर्जन्म पर आधारित थी 'बंजारन' की कहानी फिल्म में श्रीदेवी, रेशमा के किरदार में हैं जो सरदार मलिक (सुधीर पांडे) की जोशीली बेटी है, जो बंजारा कबीले के मुखिया हैं। हर अमावस्या की रात रेशमा को एक डरावना सपना आता है जिसमें गुंडे उसका पीछे करते हैं और उसे मार डालते हैं।

इस बीच रियल लाइफ में उनका कबीला राणा उदयभान सिंह सिसोदिया की जमीन पर डेरा डालता है। जहां रेशमा की मुलाकात राणा के बेटे कुमार सिंह (Rishi Kapoor) से होती है। दोनों के बीच एक अजीब अट्रैक्शन होता है और कुमार से मिलने के बाद रेशमा के सपने चमत्कारी रूप से बंद हो जाते हैं।

वहीं कुमार को पता चलता है कि उसने मिलने से पहले रेशमा की एक तस्वीर बनाई थी और फिर उन्हें पता चलता है कि पिछले जन्म में उनकी शादी करने से पहले ही मौत हो गई थी। दोनों के पिता इस रिश्ते का जोरदार विरोध करते हैं। रेशमा की शादी पहले ही शक्ति सिंह (गुलशन ग्रोवर) नाम के एक आदिवासी व्यक्ति से तय हो चुकी है, जबकि कुमार की शादी नेहा नाम की किसी और लड़की से होनी है।