स्मिता श्रीवास्तव, मुंबई। प्रेम, परिवार और रिश्तों को अपनी फिल्मों में खूबसूरती से पिरोने वाले सूरज बड़जात्या इस बार ‘ये प्रेम मोल लिया’ के साथ ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जो शादी के बाद मायके और ससुराल की पारंपरिक सोच को नए नजरिए से देखती है। फिल्‍म में आयुष्मान खुराना ने प्रेम और शरवरी ने पूर्वा की भूमिका निभाई है। सूरज और शरवरी से बातचीत के अंश...

सूरज, इस फिल्‍म का आइडिया आपको कैसे आया? करीब डेढ़-दो साल पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिसमें कुछ शास्‍त्रों का जिक्र था। उसमें मैंने तोरण के बारे में पढ़ा, वही इस फिल्म का मूल आधार है, वही जड़ है इस कहानी की। प्रेम (आयुष्मान) घोड़े पर हैं और वह पूर्वा (शरवरी) के घर के बाहर तोरण को तलवार से छूते हैं। जब मैंने पढ़ा कि तलवार से तोरण को छूने का असली अर्थ क्या है, तो मैं ठहर गया। इसके पीछे एक वचन छिपा है कि आज से उस घर की जिम्मेदारी मेरी है। वहीं से मेरे मन में इस कहानी का विचार आया कि अगर कोई लड़का इस रस्म का असली अर्थ पहले से जानता हो और उसे अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो वह उस वचन को कितना निभा पाएगा!

इस बार नायिका का किरदार भी कुछ आधुनिक है? आधुनिक नहीं, अद्भुत है। पूर्वा अपने उसूलों और मर्यादाओं में रहने वाली लड़की है। वह प्रेम से यह मांग नहीं करती कि तुम मेरे साथ आओ, लेकिन अब प्यार हो गया है, तो करें क्या? फिर प्रेम कहता है कि आखिर किस ग्रंथ में लिखा है कि लड़की ही लड़के के घर आएगी? इसी विचार से हमारी कहानी की शुरुआत हुई।

क्या वाकई प्रेम मोल लिया जा सकता है? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमने इस प्रेम को अपने प्रयासों से हासिल किया है और इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। प्रेम अपनी कीमत मांगता है। वह आपका समय, धैर्य मांगता है और आपके प्रयासों की अपेक्षा करता है। मैं सभी बच्चों से यही कहता हूं कि जितना समय आप अपने पेशे और भविष्य को संवारने में लगाते हैं, उतना ही समय अपने रिश्तों को भी दीजिए, क्योंकि रिश्तों को भी उतने ही समर्पण और प्रयास की जरूरत होती है। यही है प्रेम को मोल लेना।

आपने करीब 21 साल की उम्र में शादी कर ली थी। उसकी क्‍या वजह थी ? देखिए, उस जमाने में हमारे घरों में भी जब शादियां होती थीं, तो लोग यही चाहते थे कि लड़की किसी फिल्मी परिवार में न जाए। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों था। हम तो मारवाड़ी हैं और हमारे यहां यह सोच थोड़ा ज्‍यादा प्रचलित था। मैं उस समय करीब 21 साल का था। घरवाले नहीं चाहते थे कि मैं डायरेक्टर बनूं, क्योंकि हमारे परिवार में पहले कोई भी इस क्षेत्र में नहीं था। उन्हें लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से मेरा भविष्य अनिश्चित हो सकता है। उनका कहना था कि पहले शादी कर लो, उसके बाद डायरेक्टर बन जाना। (हंसते हैं) बस, इसी चक्कर में मेरी शादी हो गई।

शरवरी, पूर्वा का किरदार निभाते हुए राजश्री की विरासत की भी जिम्‍मेदारी महसूस हो रही थी ? जी, बिल्कुल। राजश्री ने जिस तरह अपनी नायिकाओं को पर्दे पर प्रस्तुत किया है और सूरज सर ने जिस तरह के किरदार लिखे हैं, वे बहुत खूबसूरत और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। कलाकार के तौर पर मैं हमेशा ऐसी फिल्में चुनना चाहती थी, जिनमें कहने के लिए कुछ हो। उनके जॉनर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सोच-समझकर ऐसी कहानियां चुनने की कोशिश की है, जिनका कोई अर्थ हो और जो किसी तरह की बातचीत को जन्म दें। यह भी उसी तरह की एक फिल्म है। यहां हम उस सोच की बात कर रहे हैं, जो छोटे-छोटे बदलावों के जरिए समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

फिल्म में अपने परिवार की छह महिलाओं की जिम्‍मेदारी आपके कंधों पर है। आपके लिए महिला सशक्तीकरण के मायने क्‍या हैं? हमारी पीढ़ी बहुत खुशकिस्मत है। चाहे शिक्षा की बात हो, अंतरजातीय विवाह या फिर अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने की। पिछली पीढ़ियों ने काफी संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और तभी आज हम इन सारी सुविधाओं और अधिकारों का लाभ उठा पा रहे हैं। हालांकि, महिला सशक्तीकरण की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है। मेरे हिसाब से इसका वास्तविक मतलब यही है कि आप जो हैं, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रख सकें और उम्मीद करें कि समाज भी आपको उसी रूप में स्वीकार करे।