एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या ने चार साल के ब्रेक के बाद 'ये प्रेम मोल लिया' (Yeh Prem Mol Liya) के साथ निर्देशन में वापसी की। उनके साथ काम करने वाले कलाकार अक्सर उन्हें शांत स्वभाव का और मददगार बताते हैं।

हालांकि हाल ही में उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जब 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' के सेट पर उन्होंने अपना आपा खो दिया था। उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान इस बारे में बात की।

शूटिंग पर शरारत करते थे अभिषेक-करीना जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सेट पर अपना आपा खोया है, तो सूरज ने 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' की शूटिंग का एक किस्सा याद किया। उन्होंने बताया, 'अभिषेक और करीना... वे बहुत प्यारे लोग हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वे दोनों बहुत शरारती थे। जब भी वे सेट पर मिलते थे, तो मुझे एक भी रिहर्सल करने का मौका नहीं मिल पाता था।'

फिल्म निर्माता ने आगे बताया कि उन्हें गुस्सा क्यों आया। उन्होंने कहा, 'वे लगातार मजाक-मस्ती कर रहे थे, और हम सब जानते हैं कि अभिषेक कितने बड़े प्रैंकस्टर हैं। वे मेरे पसंदीदा लोगों में से एक हैं। उस समय, मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था और समय भी कम बचा था, इसलिए मैंने अपना माइक उनकी तरफ फेंक दिया।'

साल 2003 में रिलीज हुई थी फिल्म वहीं बात करें 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जोकि साल 2003 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है। ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान और अभिषेक बच्चन ने इसमें लीड रोल प्ले किया था।