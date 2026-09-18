'नया फोन, नई EMI...' iPhone 18 खरीदने के लिए लाइन में लगे लोगों पर Sonu Sood ने कसा तंज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आईफोन 18 (iPhone 18) की बिक्री भारत में शुरू हो गई है। नई सीरीज को लेकर लोगों के बीच इतना क्रेज है कि आईफोन स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली।

अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने एक पोस्ट के जरिए आईफोन 18 खरीदने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगाने वाले लोगों को लेकर रिएक्शन दिया है।

सोनू सूद ने आईफोन बायर्स पर कसा तंज

सोनू सूद ने एक्स हैंडल पर आईफोन स्टोर के बाहर लाइन में लगे लोगों की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें अपग्रेडेड फोन नहीं, बल्कि बेहतर समाज को अपग्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। एक्टर ने लिखा-

नया फोन, नई EMI… पर पुराने बिल वैसे ही।शायद अब समय आ गया है कि हम सिर्फ फोन अपग्रेड करने के बजाय कुछ बदलाव लाने के लिए आगे आएं। असली अपग्रेड तो एक बेहतर समाज है। New phone, new EMI… same old bills! 😂 Maybe it’s time we queue up to make a difference, not just upgrade our phones. The real upgrade is a better society. ❤️ pic.twitter.com/WBVDzGrbaV — sonu sood (@SonuSood) September 18, 2026 बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी आईफोन 18 का क्रेज आपको बता दें कि बॉलीवुड सेलेब्स के बीच भी आईफोन 18 का खुमार छाया हुआ है। भारत में जैसे ही आईफोन 18 की बिक्री शुरू हुई, कई सेलेब्स ने बिना देरी किए इसे खरीदा और फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीं।