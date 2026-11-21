एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के आइकॉनिक गानों को आवाज देने वाले सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) कभी कॉन्सर्ट्स में अपनी आवाज का जादू चलाते हैं तो कभी ऑपरेशन थिएटर में। कुछ समय पहले उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के बीच गाना गाते हुए देखा गया था। अब उन्होंने उड़ते प्लेन में गाकर महफिल लूट ली।

सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह फ्लाइट में पैसेंजर्स के साथ अपने कल्ट गाने गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लाइट में सोनू निगम ने गाए गाने दरअसल, सोनू निगम ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे ही पैसेंजर्स सोनू निगम को देखते हैं तो वे उनके गाने को गुनगुनाने लगते हैं। कुछ पैसेंजर्स अपनी सीट से ही उठकर गाना गाते हैं जिसके बाद क्रू को उन्हें बैठने के लिए कहना पड़ता है। फिर सिंगर उनसे माफी मांगते हैं।

27 साल पुराने गाने पर झूमे पैसेंजर्स इसके बाद सोनू निगम ने महफिल में चार-चांद लगा दिया। उन्होंने मैं हूं ना, कल हो ना हो के कल्ट गाने और टाइटल ट्रैक गाए। उनके साथ पैसेंजर्स भी गुनगुनाने लगे। जैसे ही सोनू निगम ने 27 साल पुराना अपने एल्बम का गाना 'बिजुरिया' गाया, पैसेंजर्स झूम उठे।