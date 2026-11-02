Sonu Nigam ने गाया था 'छठी मैया' का मशहूर गीत, पावरस्टार पवन सिंह और खूबशू जैन ने दिया था साथ

एंटरेटनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठ का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में इससे जुड़े गाने और म्यूजिक एक अलग ही महत्व रखते हैं। वहीं अगर ये गीत आपके फेयरेट सिंगर के हों तो फिर बात ही कुछ और है। एक ऐसा ही गीत गाया था सिनेमा के मशहूर सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) ने।

'छठी मैया' पर बना है गीत इस गीत की खास बात ये है कि इसमें सोनू निगम और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह और खूशबू जैन ने कोलेबोरेशन किया था। इस गाने में छठी मैया की पूजा की पूरी रस्मों-रिवाज दिखाई गई है। गाने का टाइटल है- 'चल भौजी हाली हाली' (Chal Bhauji Hali Hali)।

सोनू निगम का पहला भोजपुरी छठ गीत यह गाना एक अहम कोलेबोरेशन है, क्योंकि सोनू निगम का यह पहला भोजपुरी छठ गीत है। जिसमें छठी मैया (Chhathi Maiya) की महिमा दिखाई गई है। यह गीत छठ महापर्व (सूर्य देव की उपासना) से जुड़ी श्रद्धा, सुबह-सुबह की भागदौड़, परिवार की भागीदारी और इस त्यौहार के उत्साह को दर्शाता है।

यूट्यूब पर मिले 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज सोनू निगम का यह गीत यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। 2024 में रिलीज हुए गाने को लोगों ने खूब पसंद किया और यह छठ फेस्टिवल का एक बेहद पसंद किया जाने वाला गाना बन गया।