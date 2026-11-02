गायब हो रहा है सिनेमा का जादू, फिल्मों में गानों की घटती संख्या पर छलका Shreya Ghoshal का दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की लोकप्रिय गायिका के बारे में बात की जाए तो उसमें श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) का नाम जरूर शामिल होता है। श्रेया पिछले 2 दशकों से अधिक समय से हिंदी सिनेमा में अपनी मधुर आवाज का जादू बिखरेती हुई नजर आ रही हैं।

हाल ही में श्रेया घोषाल ने सिनेमा जगत में संगीत और फिल्मों में गानों की कम होती संख्या के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके साथ ही सिंगर ने उस दौर को याद किया है, जब फिल्मों में संगीत को काफी वरीयता दी जाती थी। आइए जानते हैं कि श्रेया ने क्या कहा है-

कम हो रहा है संगीत का जादू- श्रेया घोषाल पहले जहां हिंदी फिल्मों में खूब गाने होते थे और गानों के सहारे ही फिल्म का एक बड़ा हिस्सा आगे बढ़ाया जाता था, वहीं अब फिल्मों में गानों की संख्या कम होती दिख रही है। देवदास और बाजीराव मस्तानी फिल्मों के गीत गाने वाली गायिका श्रेया घोषाल को इसीलिए हिंदी सिनेमा का पुराना दौर याद आता है।

आज मुझे वह दौर याद आता है। अब फिल्मों के में गाने इतने कम हो गए हैं कि कहीं न कहीं सिनेमा में वो जादू मुझे गायब दिख रहा है। मुझे पता है कि संगीत को हमेशा किसी सिनेमैटिक एंगल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बात यह भी कि दुनिया में किसी भी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत का यह जादू नहीं दिखता है।