पवन सिंह के साथ मिलकर सोनू निगम ने गाया था पहला छठ गीत, 6 सालों से कानों में घोल रहा मिठास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय छठ महापर्व (Chhath Puja) की पूरे देश में धूम मची है। इस साल 13 नवंबर 2026 को 'नहाय-खाय' के साथ शुरू हुआ है।

इसके बाद दूसरे दिन खरना और आज शाम का अर्घ्य दिया जाएगा। बिहारियों के लिए ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि इमोशन्स का गहरा संगम है। वहीं जितनी गहराई इस त्योहार में है उतना ही दम छठ पर बजने वाले गीतों में है।

ये आपके अंदर ऐसा भाव जगा देते हैं कि त्योहार पर घर से दूर होने के बावजूद आप इसे अपनी करीब पाएंगे। ऐसे ही एक छठ गीत की आज बात करेंगे जिसे सोनू निगम ने गाया है। सोनू निगम ने दी थी आवाज हम बात कर रहे हैं सोनू निगम के इकलौते छठ गीत चल भउजी हाली हाली (Chala Bhauji Hali Hali) की। यह जय छठी मैया (Jai Chhathi Maiya) एल्बम का गाना है जोकि 2024 में बहुत पॉपुलर हुआ था।

इसे सोनू निगम और पवन सिंह के अलावा खुशबू जैन ने आवाज दी थी। इसके गीतकार अरुण बिहारी थे और संगीतकार छोटे बाबा बाशी और निर्देशक रवि पंडित थे। इस गाने के वीडियो में पारंपरिक छठ रस्मों को दर्शाया गया है जिसमें साउथ इंडियन अभिनेत्री हर्षिका पूनाचा नजर आई थीं।