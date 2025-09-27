'लड़कियां मुझे टिशू पेपर बोलती...' Sonu Nigam का छलका दर्द, कभी नहीं भुला सकते ये बेइज्जती
म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गायक सोनू निगम (Sonu Nigam) ने एक हालिया इंटरव्यू में करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात की है। जब वह स्टार नहीं बने थे तब उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था इस बारे में सोनू निगम ने बात की है। जानिए इस बारे में।
जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो उस समय तो बुरी लगती हैं, लेकिन उसके बाद जीवन अहम मोड़ ले लेता है। गायक संगीतकार सोनू निगम (Sonu Nigam) के लिए भी उनके करियर का शुरुआती दौर ऐसा ही रहा। इसीलिए वह उस दौर में अलग अलग मौकों में हुई अपनी बेइज्जतीयों को अहम मानते हैं।
सोनू निगम के लिए करियर का शुरुआती दौर आसान नहीं था। कुछ ऐसे पल आए जहां वह बेइज्जत हुए। भले ही आज वह बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन वह उस पल को कभी भुला भी नहीं सकते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में सोनू निगम ने इस बारे में बात की है।
शुरुआती दौर में सोनू निगम ने झेला बुरा बर्ताव
सोनू निगन ने एक इंटरव्यू में बताया, "पिछली सदी के नौवें दशक में मैंने अपने साथ जो-जो होते हुए देखा है, वो मैं कभी नहीं भूलेगा। हालांकि, अगर मेरे साथ वो न हुआ होता तो मेरा करियर ऐसा नहीं होता। उससे मेरे करियर को एक दिशा मिली। कम उम्र के लोगों को दुनिया और तंग करती है। आज मैं इस उम्र में पहुंच गया हूं।"
लड़कियां बुलाती थीं टिश्यू पेपर
सोनू निगम ने बताया कि पतले होने की वजह से लड़कियां उन्हें टिश्यू पेपर बुलाती थीं। बकौल सिंगर, "जब मैं मुंबई आया था, तब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैं इतना पतला था कि लड़कियां मुझे टिश्यू पेपर बोलती थीं। अब इतना पतला और कम उम्र का लड़का अगर कहीं जाकर कहता कि मुझे सिंगर बनना है, तो उसे कहां इज्जत मिलने वाली है। उस समय मेरी जो बेइज्जती और जिल्लत हुई, उससे तब शायद मुझे तकलीफ होती होगी, लेकिन आज मैं उसके लिए जरा भी बुरा नहीं मानता हूं।"
सोनू निगम ने अपना करियर 90 के दशक में शुरू किया था। उनका पहला गाना जनम मूवी में आने वाला था जो 1990 में रिलीज होने वाली थी। मगर यह फिल्म कभी रिलीज होने वाली है। उन्हें पॉपुलैरिटी कभी खुशी कभी गम के गाने सूरज हुआ मद्धम से मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए जो अब सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार हैं।
