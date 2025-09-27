'लड़कियां मुझे टिशू पेपर बोलती...' Sonu Nigam का छलका दर्द, कभी नहीं भुला सकते ये बेइज्जती

म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज गायक सोनू निगम (Sonu Nigam) ने एक हालिया इंटरव्यू में करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात की है। जब वह स्टार नहीं बने थे तब उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था इस बारे में सोनू निगम ने बात की है। जानिए इस बारे में।

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो उस समय तो बुरी लगती हैं, लेकिन उसके बाद जीवन अहम मोड़ ले लेता है। गायक संगीतकार सोनू निगम (Sonu Nigam) के लिए भी उनके करियर का शुरुआती दौर ऐसा ही रहा। इसीलिए वह उस दौर में अलग अलग मौकों में हुई अपनी बेइज्जतीयों को अहम मानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोनू निगम के लिए करियर का शुरुआती दौर आसान नहीं था। कुछ ऐसे पल आए जहां वह बेइज्जत हुए। भले ही आज वह बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन वह उस पल को कभी भुला भी नहीं सकते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में सोनू निगम ने इस बारे में बात की है।

शुरुआती दौर में सोनू निगम ने झेला बुरा बर्ताव सोनू निगन ने एक इंटरव्यू में बताया, "पिछली सदी के नौवें दशक में मैंने अपने साथ जो-जो होते हुए देखा है, वो मैं कभी नहीं भूलेगा। हालांकि, अगर मेरे साथ वो न हुआ होता तो मेरा करियर ऐसा नहीं होता। उससे मेरे करियर को एक दिशा मिली। कम उम्र के लोगों को दुनिया और तंग करती है। आज मैं इस उम्र में पहुंच गया हूं।"