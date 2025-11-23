'मॉम-टू-बी' Sonam Kapoor ने अनारकली सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 40 की उम्र में दोबारा हैं प्रेग्नेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इस वक्त अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। वह दोबारा मां बनने वाली हैं, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले ही फैंस को दी थी। सोनम कपूर की दूसरी प्रेग्नेंसी की न्यूज लंबे समय से चल रही थी। मगर तब एक्ट्रेस ने इसे कन्फर्म नहीं किया था। मगर एक हालिया पोस्ट में एक्ट्रेस ने अनाउंस किया था कि वह फिर से मां बनने वाली हैं।

सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप अब सोनम कपूर ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है। सांवरिया एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 23 नवंबर 2025 को खूबसूरत तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है जिसमें मॉम-टू-बी सोनम आइवरी कलर के अनारकली सूट में हुस्न की परी लग रही हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक से बढ़कर एक दिलकश पोज दिए।