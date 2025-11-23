Sonali Bendre के नहीं मिल रही अच्छी स्क्रिप्ट, फिल्मों से हटकर होस्टिंग के अलावा इस काम से कमाती हैं खूब पैसा

प्रियंका सिंह, मुंबई। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे वापसी करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश हैं, जो कुछ अलग करने का मौका दे। इस बीच वह टीवी शो जज करने के साथ ही यूट्यूब पर अपना पॉडकास्ट शो 'द हैप्पी पॉडकास्ट' का दूसरा सीजन भी होस्ट कर रही हैं।

शो में उनके साथ उनकी डॉग आइसी बहल भी रहती है, क्योंकि सोनाली का फॉर्मेट ऐसा है कि वह इसमें उन सेलिब्रिटीज से बात करती हैं, जिनके पास पालतू जानवर होते हैं। वह शो पर जानवरों के स्वास्थ्य, पालन-पोषण से जुड़ी बातें करती हैं।

कोविड में सोनाली बेंद्रे ने शुरू किया था पॉडकास्ट सोनाली कहती हैं कि अलग करते रहना मेरे लिए आवश्यक है। कुछ दिलचस्प करने की चाह हमेशा से रही है। इस पॉडकास्ट को करने का ख्याल मुझे कोविड के दौरान आया था। लोग अपने घर पर बैठे थे, तो वह पालतू जानवर घर ले आए थे। उन्हें आदत थी कि वह अपने आसपास लोगों को देखें। महामारी के बाद जीवन बदला, काम के लिए घर से निकलना पड़ा। उस दौरान आए जानवरों को अकेले रहने की आदत नहीं थी। उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा। जो लोग जानवरों के स्वभाव में आए बदलाव को नहीं संभाल पाए, उन्होंने जानवरों को छोड़ दिया।

जानवर कोई खिलौना नहीं है आगे जानवरों के प्रति लगाव को लेकर सोनाली बताती हैं कि मेरे पिता जानवर प्रेमी थे। लेकिन क्योंकि उनकी नौकरी ऐसी थी, जिसमें ट्रांसफर होता रहता था। हम हर दो साल में एक नए शहर में होते थे, इसलिए हम पालतू जानवर को अपने पास नहीं रख नहीं सकते थे। मेरे माता-पिता हमेशा कहते थे कि अगर हम अपने साथ जानवर को हर जगह नहीं ले जा पाएंगे, तो यह उनके प्रति क्रूरता होगी। उस वक्त मेरे पास कोई पालतू जानवर नहीं था, मुझे हमेशा से उनकी चाहत रही है। जब मैंने पहला घर खरीदा, तब जाकर मैंने एक डॉग लिया था।

कई लोग मानते हैं कि जानवरों के आसपास रहने से तनाव कम हो जाता है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। हम अपने शो पर इसके बारे में भी बात करते हैं कि जानवर कोई खिलौना नहीं है। अपनी डॉग के साथ शो को होस्ट करने को लेकर आगे सोनाली हंसते हुए कहती हैं कि आइसी तो स्टार हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन पर ध्यान देते हैं। कुछ देर शूट करने के बाद वह कैमरे के सामने आने से मना भी कर देती है। उन्हें शो पर जो भी करना है, अपनी मर्जी से करती हैं।

मैंने अपने पिता से मांगे थे तीन साल होस्टिंग हो, जज करना हो या फिर अभिनय सोनाली अपना होमवर्क करके जाना ही पसंद करती हैं। इसकी अहमियत बताते हुए वह कहती हैं कि तैयारी की जरुरत तो हमेशा ही होती है। आप हर वक्त उसी पल में कुछ नहीं सोच सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज के बारे में जानती हूं। विषय की जानकारी जरूरी है, ताकि दर्शकों को उस विषय के बारे में अच्छे से समझाया जा सके। उसके लिए रिसर्च तो करनी ही पड़ती है। जहां तक अभिनय की बात है, तो हर रोल की अलग जरुरतें होती हैं। कुछ रोल के लिए सेट पर उसी पल में प्रतिक्रिया देनी इतनी जरूरी होती है कि तैयारी न करना ही बेहतर होता है। वहीं कुछ के लिए वर्कशाप करनी पड़ती है।

ओरिजनल हम्मा गर्ल के नाम से प्रसिद्ध सोनाली के इस गाने को रिलीज हुई इस साल 30 साल हो गए हैं। इस पर सोनाली कहती हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लोग 30 साल बाद भी इस गाने के लिए मुझे याद रखेंगे। मुझे तो लगा ही नहीं था सफर इतना लंबा होगा। मैंने अपने पिता से तीन साल मांगे थे, तब नहीं पता था कि तीस साल निकल जाएंगे। जीवन कमाल का होता है, पहले से आप कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। जब मैंने शुरू किया था, तो वो रोल्स किए जो मेरे पास आए। बहुत सोचकर कुछ नहीं किया था।

अच्छी स्क्रिप्ट का सोनाली को इंतजार करियर की शुरुआत से ही मेरी एक पॉलिसी रही है कि आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब खाली बैठते हैं, तो बेकार ही बातें ही सोचते हैं। इसलिए जो काम सामने आता रहा, उसमें अपना रास्ता ढूंढकर मैं काम करती रही। काम करते हैं, तो मानसिक सेहत भी सही रहती है, आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं। बेकार की चीजें सोचने का समय नहीं होता है।