जब एक कौवे के आगे रामानंद सागर ने इस कारण जोडे़ थे हाथ, दीपिका चिखलिया ने सुनाया रामायण से जुड़ा अद्भुत किस्सा

आपको बता दें कि आदिपुरुष को लेकर लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं ऐसे में रामानंद सागर के रामायण के एक्टर्स के बाद मुकेश खन्ना विक्रम भट्ट सहित कई कलाकारों ने फिल्म के मेकर्स को जमकर लताड़ लगाई है। फिल्म में हनुमान जी के डायलॉग्स और लंकापति रावण उर्फ सैफ अली खान के किरदार सहित उनके गेटअप को लेकर काफी आलोचना की जा रही है।

नई दिल्ली, जेएनएन। ओम राउत की फिल्म 'आदिपुरुष' इसी महीने 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की रिलीज के साथ ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। पहले फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जाहिर की गयी, फिर हनुमान जी के संवादों पर बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया के जरिए 'आदिपुरुष' को बैन करने की मांग तक उठायी जा रही है। हालांकि, मेकर्स ने आपत्तिजनक संवादों को बदल दिया है। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण के कलाकारों समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी रामायण के ऐसे प्रदर्शन पर रोष व्यक्त किया। इस बीच सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने एक वीडियो शेयर कर रामायण से जुड़ा एक अद्भुत किस्सा सुनाया है। इस कारण रातभर सोए नहीं थे रामानंद सागर दीपिका चिखलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कहती हैं- ''मैं आपको आज रामायण से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रही हूं। मुझे ये ख्याल इसलिए आया, क्योंकि जब मैंने ये किस्सा अपने बच्चों को भी सुनाया तो वो काफी सरप्राइज हो गए थे कि ऐसा भी होता है क्या?' उन्होंने आगे कहा, ‘ये एक किस्सा है, जहां राम जी ‘रामायण' के सेट पर छोटे से बच्चे थे और वह कौवे के साथ खेलते हैं। हम सब जानते हैं कि कौवे को हम पाल नहीं सकते है, वो पालतू नहीं होता है, वो आपके पास नहीं आएगा। उस दिन सागर साहब (पापा जी) ने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई कि ये सीन हम कैसे करेंगे। उमरगांव में इतने कौवे नजर नहीं आते हैं, वहां सांप बहुत सारे थे।'' View this post on Instagram A post shared by Dipika (@dipikachikhliatopiwala) जब एक कौवे के सामने रामानंद सागर ने जोड़े थे हाथ इसके बाद दीपिका ने कहा, ‘जब वह सेट पर गए, तब वह बहुत उलझन में थे। जैसे ही वो बैठे, उन्हें एक कौवे की आवाज सुनाई दी और मैं ये सब चुपके से अपने मेकअप रूम से देख रही थी कि पापा जी कौवे से हाथ जोड़कर बात कर रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि पापा जी को ये क्या हो गया, हाथ जोड़कर वह एक कौवे से बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पूछूंगी कि वो ये क्या कर रहे थे, लेकिन तब तक वह अंदर चले गए।'

