सिमी गरेवाल ने शेयर किया प्रियंका चोपड़ा का BTS वीडियो, लड़कियों की परेशानी पर छलका एक्ट्रेस का दर्द

Priyanka Chopra BTS video सिमी गरेवाल ने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा का एक बीटीएस वीडियो शेयर किया। जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं। वीडियो में पीसी सिमी से कहती है एक लड़की होना बहुत मुश्किल है। काश मैं कभी एक लड़का होती। सच में कुछ भी नहीं कोई तनाव नहीं। बस एक जोड़ी जींस और टी पहनो और आ जाओ।”

Simi Garewal shared Priyanka Chopra BTS video

HighLights BTS वीडियो हुआ वायरल वीडियो के बीच में आई स्टाइलिस्ट प्रियंका ने दिया थ्रोबैक पर रिएक्शन पीसी ने की सिमी की तारीफ

