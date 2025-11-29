Sidhu Moosewala की मौत के 3 साल बाद रिलीज हुआ उनका एक और गाना, 30 मिनट में मिले 7 लाख व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक और रैपर शुभदीप सिंह की हत्या के साढ़े तीन साल बाद, उनके परिवार ने शुक्रवार शाम उनके एक नए गाने का टीजर रिलीज किया। मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 'बरोटा'(Barota) नाम एक नया 5.17 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। इसी के साथ उनके निधन के बाद रिलीज किए गए गानों की संख्या 12 हो गई है।

