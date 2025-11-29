Sidhu Moosewala की मौत के 3 साल बाद रिलीज हुआ उनका एक और गाना, 30 मिनट में मिले 7 लाख व्यूज
सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) के परिवार ने उनकी हत्या के साढ़े तीन साल बाद उनके नए गाने 'बरोटा' का टीजर जारी किया, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज होने वाला 12वां गाना है। यह गाना कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया, 30 मिनट में 7 लाख से अधिक व्यूज मिले। मूसेवाला इस गाने के गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। गाने में हथियारों के अलावा पहली बार उनकी दादी जसवंत कौर का जिक्र है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक और रैपर शुभदीप सिंह की हत्या के साढ़े तीन साल बाद, उनके परिवार ने शुक्रवार शाम उनके एक नए गाने का टीजर रिलीज किया। मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 'बरोटा'(Barota) नाम एक नया 5.17 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। इसी के साथ उनके निधन के बाद रिलीज किए गए गानों की संख्या 12 हो गई है।
कुछ ही मिनटों में हुआ वायरल
उनके अन्य गानों की तरह ही निधन के बाद रिलीज हुआ ये ट्रैक भी तेजी से वायरल हो गया। सिर्फ 30 मिनट में इसे 7 लाख से ज्यादा व्यूज़, 2.5 लाख लाइक्स और लगभग 2 लाख कमेंट्स मिले। वीडियो की डिटेल्स के अनुसार, मूसेवाला इस गाने के सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर हैं। वह कुछ पुराने फुटेज और संभवतः कुछ AI-जनरेटेड विज़ुअल्स के जरिए वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं।
यह भी पढ़ें- सिद्धू मूसेवाला की हत्या को तीन साल, मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ अभी भी फरार; परिवार और फैंस को न्याय का इंतजार
वीडियो में सिंगर के पिता बलकौर सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले रिलीज हुए इस गाने के टीजर को दुनिया भर में 35 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।
सिंगर के ज्यादातर गानों की तरह इसमें भी बड़े-बड़े हथियार दिखाए गए हैं। अब इस गाने में भी बडे़ से बरगद के पेड़ पर बड़ी-बड़ी बंदूके लटकी दिखाई दे रही हैं। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने पहली बार अपनी दादी जसवंत कौर को याद किया है। गीत के बोल हैं 'कोई नेड़े तेड़े नईं सी खब्बी खान जम्मेया, हो, अंबो जसवंती आले पोते नाल दा...' का अर्थ है जसवंत कौर के पोते जैसा आस-पास कोई लाल पैदा नहीं हुआ था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।