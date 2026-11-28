एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में काफी बिग बजट फिल्में बन रही हैं, बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस बिग स्टार्स और डायरेक्टर्स की फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक फिल्म ऐसी भी बनी थी जो पूरी तरह क्राउडफंडिंग थी यानी लोगों के सहयोग से बनी थी। इस फिल्म को देश के 5 लाख किसानों ने फंड दिया था।

भारती की पहली क्राउडफंडेड फिल्म श्याम बेनेगल (Shyam Benegal) की 1976 की फिल्म 'मंथन' (Manthan) भारत की पहली क्राउडफंडेड फिल्म थी। इसे गुजरात के 5 लाख डेयरी किसानों ने फंड किया था, जिनमें से हर एक ने 2-2 रुपये का योगदान दिया था।

कलाकारों ने 45 दिनों तक पहने एक ही तरह के कपड़े शूटिंग वाली जगह पर पानी की भारी कमी थी और स्थानीय लोग कई दिनों तक नहा नहीं पाते थे। इसलिए, बेनेगल ने मुख्य कलाकारों को 45 दिनों तक एक ही तरह के कपड़े पहने रखने को कहा।

, से प्रेरित है फिल्म 'मंथन' 1976 की एक हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया है। यह फिल्म वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू कई गई श्वेत क्रांति से प्रेरित है और इसकी पटकथा कुरियन और विजय तेंदुलकर ने मिलकर लिखी है।

बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपरहिट इसकी कहानी भारत की 'श्वेत क्रांति' (Milk Cooperative Movement) की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म न केवल एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, बल्कि इसने 'सामूहिक शक्ति' का भी बेहतरीन उदाहरण पेश किया; क्योंकि इसे पूरी तरह से 'क्राउडफंडिंग' के जरिए बनाया गया था।