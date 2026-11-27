महेंद्र पाण्डेय, लखनऊ। जागरण संवादी के पांचवें एवं विशेष सत्र में अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh) ने अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि (Maatrubhumi) के साथ सिनेमा व जिंदगी के उन पहलुओं पर भी बातें कीं, जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं।

सलमान खान ने अपनी पहली बतौर लीड फिल्म मैंने प्यार किया (Maine Pyar Kiya) के बारे में बात की। जिस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टारडम दिलाया, कभी उसी फिल्म के लिए वह अपने दो-तीन दोस्तों का नाम सुझा रहे थे।

दोस्तों का नाम किया था सजेस्ट जागरण संवादी में सलमान खान ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' के लिए सूरज बड़जात्या से मुलाकात का किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कहानी उन्हें बेहद पसंद आई थी। जब उन्हें लगा कि वह इस फिल्म के लिए सही कलाकार नहीं हैं तो उन्होंने अपने दो-तीन दोस्तों के नाम सुझा दिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें काम नहीं मिलता तो किसी दोस्त को मिल जाता, लेकिन फिल्म के लिए सही कलाकार जरूर चुना जाना चाहिए।

चंद लाख कमाने की थी सलमान की ख्वाहिश अपने शुरुआती सपने के बारे में सलमान खान ने बताया कि कभी उनकी ख्वाहिश सिर्फ दस लाख रुपये कमाने की थी। यह सपना उन्होंने 30-40 साल पहले ही पूरा कर लिया। अब अगर सब कुछ छिन भी जाए तो वह खुद को फायदे में मानेंगे।

चित्रांगदा को खरीदनी थी ऐसी कार वहीं, चित्रांगदा सिंह ने अपने सपने के बारे में बताया कि उनका सपना कभी अभिनेत्री बनने या मुंबई आकर फिल्म स्टार बनने का नहीं था। वह तो सिर्फ ऐसी कार खरीदना चाहती थीं, जिसकी खिड़की का शीशा एक बटन दबाने से ऊपर हो जाए। जिंदगी ने उन्हें उस छोटे से सपने से कहीं आगे पहुंचा दिया।

प्रोड्यूसर बनने पर बोलीं चित्रांगदा चित्रांगदा ने बताया कि वह खुद को फुलटाइम प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि पैशन प्रोड्यूसर मानती हैं। उन्होंने फिल्म 'सूरमा' का जिक्र किया, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने अभिनय किया था। साथ ही एक अन्य फिल्म के सह-निर्माण की जानकारी दी, जो अगले वर्ष रिलीज हो सकती है।

ट्रोलिंग पर क्या बोले सलमान? नयनदीप फिर सलमान की ओर मुखातिब हुए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नकारात्मक टिप्पणियों के सवाल पर सलमान ने कहा कि हर किसी का आपको पसंद करना जरूरी नहीं है। किसी को वह पसंद नहीं हैं तो उन्हें इससे परेशानी नहीं है।