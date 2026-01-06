Language
    6 साल बाद शुरू हुई Shraddha Kapoor की अटकी हुई फिल्म, पर्दे पर इच्छाधारी नागिन बनेंगी सिनेमा की 'स्त्री'?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    Shraddha Kapoor Upcoming Movie: हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 से फैंस के दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने 6 साल पहले अपनी एक फिल्म की अनाउंस ...और पढ़ें

    इच्छाधारी नागिन बनेंगी श्रद्धा कपूर (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) का नाम जरूर शामिल होगा। स्त्री 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली श्रद्धा की आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करता देखने के लिए बेताब हैं। 

    इस बीच श्रद्धा कपूर की 6 साल से अटकी हुई एक फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें अभिनेत्री इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाती हुई दिखेंगी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है- 

    नागिन बनेंगी श्रद्धा कपूर

    फिल्म स्त्री 2 की सफलता के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने अगली फिल्म के चुनाव में भले ही काफी ज्यादा समय लिया हो, लेकिन अब उनका इरादा ज्यादा समय खाली बैठने का नहीं है। वह फिलहाल फिल्मकार लक्ष्मण उतेकर फिल्म ईथा की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग मार्च तक चलेगी। उन्होंने उसके बाद का भी शेड्यूल तय कर लिया है।

    उसके बाद वह फिल्म नागिन की शूटिंग शुरू करेंगी। दरअसल, इस फिल्म की घोषणा साल 2020 में ही हुई थी। उसके बाद कोरोना महामारी और फिल्म की राह में आने वाली बाकी अड़चनों के कारण फिल्म आगे बढ़ती गई। बीच में खबरें यह भी आई कि फिल्म ठंडे बस्ते मे चली गई है।

    हालांकि, निर्माताओं ने फिल्म को लेकर उम्मीदें नहीं छोड़ी और अब इस शूटिंग की योजनाएं तय हो चुकी है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, निर्माताओं की योजना अप्रैल से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की है। कोरोना काल के दौरान श्रद्धा कपूर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म नागिन का आधिकारिक घोषणा की थी। उन्होंने 6 साल पुराने ट्वीट में लिखा था-

    ''मेरे लिए स्क्रीन पर नागिन को भूमिका को अदा करना बहुत खुशी की बात है। मैं श्रीदेवी मैम की नगीना और निगाहें देखकर बड़ी हुई हूं, उन्हें काफी एडमायर करती हूं। इतना ही नहीं मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूं। मैं हमेशा से भारतीय पारंपरिक लोककथाओं पर आधारित ऐसा ही रोल करना चाहती थी।'' इस तरह से श्रद्धा ने नागिन का एलान किया था।

    इन मूवीज में दिखेंगी श्रद्धा कपूर

    ऐसे में ईथा के बाद श्रद्धा कपूर नागिन के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाती हुई दिखेंगी। इसके अलावा हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री 3 भी उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में शुमार है। 

