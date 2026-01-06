6 साल बाद शुरू हुई Shraddha Kapoor की अटकी हुई फिल्म, पर्दे पर इच्छाधारी नागिन बनेंगी सिनेमा की 'स्त्री'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) का नाम जरूर शामिल होगा। स्त्री 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली श्रद्धा की आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करता देखने के लिए बेताब हैं।

इस बीच श्रद्धा कपूर की 6 साल से अटकी हुई एक फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें अभिनेत्री इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाती हुई दिखेंगी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है- नागिन बनेंगी श्रद्धा कपूर फिल्म स्त्री 2 की सफलता के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने अगली फिल्म के चुनाव में भले ही काफी ज्यादा समय लिया हो, लेकिन अब उनका इरादा ज्यादा समय खाली बैठने का नहीं है। वह फिलहाल फिल्मकार लक्ष्मण उतेकर फिल्म ईथा की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग मार्च तक चलेगी। उन्होंने उसके बाद का भी शेड्यूल तय कर लिया है।

उसके बाद वह फिल्म नागिन की शूटिंग शुरू करेंगी। दरअसल, इस फिल्म की घोषणा साल 2020 में ही हुई थी। उसके बाद कोरोना महामारी और फिल्म की राह में आने वाली बाकी अड़चनों के कारण फिल्म आगे बढ़ती गई। बीच में खबरें यह भी आई कि फिल्म ठंडे बस्ते मे चली गई है।