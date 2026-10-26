Sholay में छोटा था इस कलाकार का किरदार, अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर बढ़ाया गया था स्क्रीन टाइम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 51 साल पहले हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले (Sholay) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म अपार सफलता और लोकप्रियता अंदाजा इस बात भी लगाया जा सकता है कि 1975 के बाद से लेकर 2026 तक इसके बारे में जिक्र हो रहा है।

इस आधार पर आज हम आपको शोले फिल्म के उस कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके किरदार के सीन्स को महानायक अमिताभ बच्चन के कहने पर बढ़ाया गया था। आइए जानते हैं कि वह कौन से कलाकार था-

शोले के इस किरदार के बढ़ाए गए थे सीन सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने मिलकर आइकॉनिक फिल्म शोले की कहानी और पात्र को लिखा था, जबकि निर्देशक रमेश सिप्पी ने इसका डायरेक्शन किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अहम भूमिका में रहे, जिनमें अमिताभ जय और धर्मेंद्र वीरू बने थे। इसके अलावा भी फिल्म में अन्य कई कलाकार अहम भूमिकाओं में मौजूद रहे, जिनमें राधा का किरदार अभिनेत्री जया भादुड़ी (जया बच्चन) ने अदा किया।

इस तरह से अमिताभ बच्चन की सिफारिश की बदौलत शोले फिल्म में जया बच्चन के किरदार का स्क्रीन टाइम बढ़ाया गया। कमाल की बात ये है कि बिग बी की सलाह पर शोले में राधा का रोल काफी असरदार रहा।