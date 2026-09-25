Sholay की 'मौसी' ने ठुकराई थी अपनी पहली फिल्म, पराये मर्द को छूने से कर दिया था इनकार; गजब है ये किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं...' शोले (Sholay Film) का ये डायलॉग पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आज का किस्सा शोले की 'मौसी' (Sholay Mausi) की जिन्होंने अपनी पहली फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वह किसी गैर मर्द को छूने के खिलाफ थीं।

शोले में मौसी का किरदार लीला मिश्रा (Leela Mishra) ने निभाया था। उन्होंने इस फिल्म में बसंती (हेमा मालिनी) की सगी मौसी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके कई मजेदार सीन्स थे जो आपको हंसने पर मजबूर कर देते हैं। आपको वो वीरू (धर्मेंद्र) का टंकी वाला सीन याद है?

शोले से हुई थीं घर-घर मशहूर जब वीरू, जय (अमिताभ बच्चन) को मौसी से बसंती का हाथ मांगने के लिए भेजता है तो जय उसकी बातों ही बातों में इतनी खामिया बताता है कि मौसी साफ-साफ मना कर देती है कि वह पूरी जिंदगी बसंती को घर बैठाएंगी, लेकिन वीरू से शादी नहीं करवाएंगी। तब वीरू टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगता है और थक-हारकर मौसी उसकी शादी बसंती से कराने के लिए राजी हो जाती है।

हीरोइन बनाने के लिए फिल्मों में लाई गई थीं लीला शोले में लीला मिश्रा मौसी के किरदार में जब भी आती हैं तो वह चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। भले ही उन्हें इस फिल्म से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी वह सिनेमा में हीरोइन बनाने के लिए लाई गई थीं लेकिन उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने अपनी पहली बतौर लीड फिल्म भी ठुकरा दी थी।

लीला मिश्रा ने ठुकरा दी थी पहली फिल्म इसकी वजह किसी गैर मर्द को छूना था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म इसलिए ठुकराई थी, क्योंकि एक सीन में एक हीरो को उनके कंधे पर हाथ रखना था। उन्हें यह मंजूर नहीं था। फिर होनहार आई, जिसमें उन्हें हीरो को गले लगाना था, लेकिन एक्ट्रेस ने यह भी मना कर दिया।

हालांकि, उन्हें फिल्म से बाहर तो नहीं किया गया, लेकिन उन्हें मां की भूमिका मिली। इसके बाद फिल्मों में उनकी किस्मत चमक गई और वह कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर उभरीं। हीरोइन बनना नहीं था पसंद एक तरफ एक्ट्रेसेस लीड हीरोइन बनने के लिए तरसती हैं, लेकिन लीला मिश्रा ने हीरोइन बनने से ही इनकार कर दिया था। एक बार एक्ट्रेस और होस्ट तबस्सुम (Tabassum) ने अपने यूट्यूब चैनल पर लीला मिश्रा के साथ अपनी बातचीत को याद किया था। उन्होंने बताया था कि लीला ने उनसे एक बार लीड हीरोइन का रोल न करने के पीछे की वजह बताई थी। लीला का कहना था-