Sholay के ठाकुर को C-ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा था काम, असल जिंदगी मे क्यों बेबस हो गए थे 70s के सुपरस्टार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजीव कुमार, जिन्होंने शोले, आंधी, त्रिशूल, कोशिश और मौसम जैसी यादगार फिल्में दीं, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन यह कामयाबी कुछ ही समय के लिए थी। हाल ही में एक बातचीत में, लेखक हनीफ जवेरी ने संजीव कुमार के करियर के शुरुआती संघर्ष के दिनों के बारे में बताया, जब उन्हें हर तरह की C-ग्रेड फिल्में करनी पड़ीं क्योंकि उनके परिवार को पैसों की बहुत जरूरत थी।

जब एक्टर के पास थे सिर्फ दो जोड़ी कपड़े एक पॉडकास्ट में हनीफ जवेरी ने संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) के संघर्ष के दौर के बारे में बात की, जब उनके पास सिर्फ कपड़ों के दो सेट थे और उनकी मां उनके पिता के डूबते हुए बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि यह संजीव कुमार के सफर की शुरुआत थी, जब वह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे।

जब संजीव कुमार ने 96 लाख रुपये दिए और वे कभी वापस नहीं मिले इसके अलावा, लेखक ने याद किया कि कैसे संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) ने दोस्तों को 96 लाख रुपये उधार दिए थे और वे पैसे उन्हें कभी वापस नहीं मिले। उन्होंने बताया, 'उन्होंने अपने दोस्तों को 96 लाख रुपये उधार दिए, जो उन्होंने कभी वापस नहीं किए। उन्होंने अपने ड्राइवर की शादी का खर्च उठाया। उन्होंने अपने एक दोस्त को कार तोहफे में दी।

शत्रुघ्न सिन्हा और बोनी कपूर को दिए थे पैसे जब संजीव ने अपनी वसीयत बनाई, तो उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपये अलग रखे। कंजूस लोग ऐसा नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, 'जब शत्रुघ्न सिन्हा को पैसों की जरूरत थी, तो संजीव कुमार ने उन्हें पैसे दिए, जबकि शत्रुघ्न ने पैसे मांगे भी नहीं थे। बोनी कपूर को भी पैसों की जरूरत थी, तो उन्हें भी बिना किसी औपचारिकता के पैसे दे दिए। संजीव के निधन के बाद, बोनी ने उनके परिवार को पैसे लौटा दिए। परिवार को भी यह नहीं पता था कि उन्होंने वे पैसे दिए थे'।