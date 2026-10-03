Sholay के ठाकुर को C-ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा था काम, असल जिंदगी मे क्यों बेबस हो गए थे 70s के सुपरस्टार?
1970 के दशक के सुपरस्टार के करियर में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें C ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा था।
HighLights
70s का सुपरस्टार था ये अभिनेता
दोस्तों को दिए थे 96 लाख रूपये उधार
C ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा था काम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजीव कुमार, जिन्होंने शोले, आंधी, त्रिशूल, कोशिश और मौसम जैसी यादगार फिल्में दीं, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन यह कामयाबी कुछ ही समय के लिए थी। हाल ही में एक बातचीत में, लेखक हनीफ जवेरी ने संजीव कुमार के करियर के शुरुआती संघर्ष के दिनों के बारे में बताया, जब उन्हें हर तरह की C-ग्रेड फिल्में करनी पड़ीं क्योंकि उनके परिवार को पैसों की बहुत जरूरत थी।
जब एक्टर के पास थे सिर्फ दो जोड़ी कपड़े
एक पॉडकास्ट में हनीफ जवेरी ने संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) के संघर्ष के दौर के बारे में बात की, जब उनके पास सिर्फ कपड़ों के दो सेट थे और उनकी मां उनके पिता के डूबते हुए बिजनेस को संभालने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि यह संजीव कुमार के सफर की शुरुआत थी, जब वह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे।
यह भी पढ़ें- टर्किश धुन पर बना Hrithik Roshan का ये सुपरहिट गाना, पार्टियों में बजता है खूब; 17वीं सदी से है कनेक्शन
पैसों की कमी ने बनाया बेबस
लेखक हनीफ जवेरी ने याद करते हुए कहा, 'उन्हें पता नहीं था कि जो फिल्में वे कर रहे थे, वे C-ग्रेड की थीं। उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें जो भी काम मिलता, वे कर लेते थे'।
जब संजीव कुमार ने 96 लाख रुपये दिए और वे कभी वापस नहीं मिले
इसके अलावा, लेखक ने याद किया कि कैसे संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) ने दोस्तों को 96 लाख रुपये उधार दिए थे और वे पैसे उन्हें कभी वापस नहीं मिले। उन्होंने बताया, 'उन्होंने अपने दोस्तों को 96 लाख रुपये उधार दिए, जो उन्होंने कभी वापस नहीं किए। उन्होंने अपने ड्राइवर की शादी का खर्च उठाया। उन्होंने अपने एक दोस्त को कार तोहफे में दी।
शत्रुघ्न सिन्हा और बोनी कपूर को दिए थे पैसे
जब संजीव ने अपनी वसीयत बनाई, तो उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपये अलग रखे। कंजूस लोग ऐसा नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, 'जब शत्रुघ्न सिन्हा को पैसों की जरूरत थी, तो संजीव कुमार ने उन्हें पैसे दिए, जबकि शत्रुघ्न ने पैसे मांगे भी नहीं थे। बोनी कपूर को भी पैसों की जरूरत थी, तो उन्हें भी बिना किसी औपचारिकता के पैसे दे दिए। संजीव के निधन के बाद, बोनी ने उनके परिवार को पैसे लौटा दिए। परिवार को भी यह नहीं पता था कि उन्होंने वे पैसे दिए थे'।
संजीव कुमार के बारे में
संजीव कुमार ने 60 के दशक में भारतीय सिनेमा में कदम रखा था लेकिन उन्हें सफलता और स्टारडम 70 के दशक में मिला। जब उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनमें दस्तक, कोशिश, शोले, अर्जुन पंडित, त्रिशूल, खिलोना, नया दिन नई रात, यही है जिंदगी, देवता, राम तेरे कितने नाम, मनचली, पति पत्नी और वो, अंगूर और हीरो जैसी फिल्में शामिल हैं। संजीव कुमार का निधन 6 नवंबर, 1985 को हुआ था।
यह भी पढ़ें- 46 सालों से 'ब्रेकअप एंथम' बना हुआ है Lata Mangeshkar का दर्दभरा गीत, दिल टूटे आशिकों का सहारा है आइकॉनिक बोल