46 सालों से 'ब्रेकअप एंथम' बना हुआ है Lata Mangeshkar का दर्दभरा गीत, दिल टूटे आशिकों का सहारा है आइकॉनिक बोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में लव सॉन्ग्स की तुलना में सैड सॉन्ग या ब्रेकअप सॉन्ग्स की संख्या कम जरूर है लेकिन वे कम गाने भी ऐसे बने हैं जो सालों तक लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। एक ऐसा ही गाना है भारतीय सिनेमा की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जो 46 साल भी दिल टूटे लोगों की जुबां पर छाया रहता है और दिल टूटने के बाद लोग इसे जरूर गुनगुनाते हैं।

दिल टूटने पर आपने भी जरूर गाया होगा ये सॉन्ग इस गाने की खासियत है इसके बोल, जो पहली लाइन से दिल को छूने वाले हैं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है...(Sheesha Ho Ya Dil Ho)। ये बोल मशहूर लिरिसिस्ट आनंद बख्शी ने लिखे थे, जो गानों में अपने जबरदस्त वर्ड प्ले के लिए जाने जाते थे। इस गाने में भी उन्होंने शानदार वर्ड प्ले किया था।

रीना और जितेंद्र की जोड़ी पर फिल्माया गया गाना यह गाना 1980 में रिलीज हुई फिल्म आशा (Aasha) का है जिसमें रीना रॉय और जितेंद्र थे। फिल्म की कहानी में, 'आशा' नाम का किरदार दिल टूटने और सच्चाई का एहसास होने के एक अहम पल में स्टेज पर यह इमोशनल सिग्नेचर गाना गाती है।