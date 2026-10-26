शोले के 'सांभा' की भांजी है ये हीरोइन, शादी से पहले ही बन गई थीं मां; हिट फिल्मों की लगाई थी झड़ी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शोले फिल्म में डाकू सांभा का किरदार निभाने वाले अभिनेता मैक मोहन को भला कौन भूल सकता है। बेशक मैक आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन सांभा (Sholay Sambha) के रोल के लिए वह सिनेमा जगत में हमेशा-हमेशा के लिए अमर रहेंगे।

आज हम आपको मैक मोहन की भांजी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार के तौर पर जानी जाती हैं। 26 अक्टूबर को वह अदाकारा अपना जन्मदिन मना रही हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सी अभिनेत्री हैं।

शोले के सांभा की भांजी कौन? इस लेख में जिस एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वह 90 के दशक की बड़ी एक्ट्रेसेज में शुमार रही है। उस दौरान उन्होंने कई बैक टू बैक हिट फिल्में भी दीं। आपको बता दें कि यहां बात अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) के बारे में की जा रही हैं। जी हां रवीना और शोले के सांभा यानी अभिनेता मैक मोहन का काफी गहरा रिश्ता था।

शादी से पहले बनीं मां अभिनेत्री रवीना टंडन की निजी जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही है। शादी से पहले दो बेटियों को गोद लेने की वजह से वह मां बन गई थीं। दरअसल साल 1995 में महज 21 साल की उम्र में रवीना ने पूजा और छाया नाम की दो बच्चियों को गोद लिया, जोकि उनकी दूर की रिश्तेदार की बेटियां थीं। इस तरह से शादी से पहले ही रवीना सिंगल मदर कहलाईं।