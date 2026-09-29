'ग्रेट फिल्म नहीं,' Sholay को लेकर एक्टर ने दिया था विवादित बयान, अमिताभ बच्चन पर भी उठाए थे सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में बात की जाए तो उसमें निर्देशक रमेश सिप्पी की शोले (Sholay) का नाम जरूर शामिल होगा। रिलीज के 51 साल बाद भी लेखक जावेद अख्तर और सलीम खान की शोले हर किसी की फेवरेट मानी जाती है।

लेकिन बॉलीवुड में एक कलाकार ऐसा भी है, जो शोले को महान मूवी नहीं मानता है। उन्होंने करीब 10 साल पहले अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान और हेमा मालिनी जैसे कलाकारों से सजी इस कल्ट क्लासिक फिल्म को लेकर विवादित बयान भी दिया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा अभिनेता है-

शोले नहीं ग्रेट फिल्म दरअसल इस लेख में जिस अभिनेता के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि मैं वापस आऊंगा फेम एक्टर नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) हैं। जी हां साल 2016 में नसीरुद्दीन ने ग्लेमशैम (Glamsham) को एक इंटरव्यू दिया था और उस दौरान उन्होंने शोले फिल्म को लेकर विवादित बयान दिया था। नसीरुद्दीन शाह ने उस दौरान कहा था-

इस तरह से नसीरुद्दीन शाह ने शोले फिल्म को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेंटमेंट दिया था, जिसको लेकर उस वक्त सिनेमा जगत में काफी बवाल मचा था और नसीरुद्दीन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अमिताभ पर साधा था निशाना इतना ही नहीं नसीरुद्दीन शाह ने अपने उस कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू में न सिर्फ शोले फिल्म की आलोचना की थी, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी पर भी निशाना साधा था। बिग बी को लेकर शाह ने कहा था- मैंने उनके एक महानायक नहीं कह सकता। उन्होंने अब तक कोई ऐसी फिल्म नहीं की है, जिसमें उनकी एक्टिंग देखकर मैं प्रभावित हुआ हूं।