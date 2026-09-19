'शोले' के क्लाइमैक्स में Dharmendra ने गुस्से में लोड कर दी थी असली बंदूक, बिग बी के कान के पास से निकली थी गोली

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई शोले हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों से एक है। इस फिल्म के गब्बर से लेकर जय-वीरू और बसंती जैसे किरदार आज आइकॉनिक बन चुके हैं। फिल्म से जुड़े कई किस्सो के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शोले के सेट पर गुस्से में धर्मेंद ने पिस्टल में असली गोलियां लोड करके चला दी थी, जो अमिताभ बच्चन को लगते-लगते बची थी। क्या है शोले फिल्म से जुड़ा ये किस्सा, चलिए बताते हैं।

शोले में एक सीन के दौरान गुस्से में आ गए थे धर्मेंद 1975 में आई शोले के सेट पर धर्मेंद्र के गुस्से से जुड़ा ये किस्सा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने शेयर किया था। कौन बनेगा करोड़पति पर बिग बी के सामने हॉटसीट पर बैठे कंटेस्टेंट प्रीत मोहन सिंह ने उन्हें बताया कि वह उनकी फिल्म शोले के कितने बड़े फैन हैं। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में उन्होंने ये भी कहा कि अगर धर्मेंद्र ने क्लाइमैक्स सीन में गोलाबारूद उठा लेते तो जय की जान नहीं जाती।

कंटेस्टेंट की यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के गुस्से का जिक्र करते हुए कहा, "हम फिल्म का जब क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे थे, तो उस समय मैं पहाड़ी पर था और धर्मेंद नीचे खड़े हुए थे। सीन ये था कि उन्हें जल्दी-जल्दी गोला बारूद और गोलियां अपने पास नीचे से इकट्ठा करनी थी। जैसे ही वह झुकते बाकी रखी गोली गिर जाती। ऐसा उनके साथ काफी बार हुआ, जिससे वह बुरी तरह से इरिटेट हो गए थे।"

'बंदूक में गोलिया भरकर चला दी' कंटेस्टेंट को शोले के सेट से जुड़ा ये किस्सा सुनाते हुए बिग बी ने आगे कहा, "वह इस चीज से इतने ज्यादा इरिटेट हो गए थे कि उन्होंने असली गोलियों को बंदूक में डाल दिया और गुस्से में धरम जी ने लोड हुई बंदूक को चला दिया। वो असली गोली मेरे कान के पास से होकर गुजरी थी, क्योंकि पहाड़ी पर मैं ही खड़ा हुआ था। मैं बस बाल-बाल बच गया।"