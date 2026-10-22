'100 बार ब्रश...', जब गलती से खलनायक ने 'टॉप हीरोइन' को कर लिया Kiss, कमरे में जाकर की थी उल्टी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज फिल्म हो या फिर वेब सीरीज... हीरो-हीरोइन के बीच किसिंग सीन (Kissing Scene) आम सी बात हो गई है, लेकिन एक दौर था जब स्टार्स के लिए यह आम बात नहीं थी, खासकर अभिनेत्रियां किसिंग सीन के खिलाफ होती थीं। कई अभिनेत्रियां नो-किसिंग पॉलिसी के तहत ही फिल्में करती थीं।

मगर एक अभिनेत्री के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसका उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था। इस हीरोइन को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने वाले एक्टर ने गलती से किस कर लिया। इस बात से एक्ट्रेस इस कदर परेशान हुईं कि वह उल्टी करने लगी थीं।

किसिंग सीन के खिलाफ थीं एक्ट्रेस यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि रवीना टंडन (Raveena Tandon) हैं। 90s की टॉप हीरोइनों में शुमार रवीना जब फिल्मों में काम करती थीं तो उनकी एक शर्त होती थी कि वह किसी भी एक्टर को किस नहीं करेंगी। उन्होंने यह नो-किसिंग पॉलिसी को फॉलो भी किया, लेकिन एक बार सेट पर को-स्टार ने गलती से उन्हें लिप पर किस कर लिया। खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था।

खलनायक ने गलती से किया था किस लेहरन रेट्रो को दिए इंटरव्यू में खुद रवीना टंडन ने इस बारे में बताया था- मुझे याद है कि मैं एक मेल एक्टर के साथ थोड़ा सा रफ हैंडलिंग सीन कर रही थी और गलती से उसके होंठ मेरे होंठों से छू गए। यह गलती से हुआ, इसकी जरूरत भी नहीं थी। यह एक गलती थी। मैं अपने कमरे में गई और उल्टी कर दी क्योंकि मैं बिल्कुल सहज नहीं थी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं बोली 'छी नहीं। प्लीज अपने दांत ब्रश करो, अपना मुंह सौ बार धो।'