शिवानी सिंह के नए गाने 'ससुरा में सास मारे नईहर में भौजी' को देखकर हो जाएंगे इमोशनल, रिलीज होते ही हुआ वायरल

Bhojpuri Song Sasura Me Saas Maare Naihar Me Bhauji Out ससुरा में सास मारे नईहर में भौजी गाने में एक्ट्रेस लवली काजल ने लाजवाब अदाकारी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।