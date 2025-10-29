Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shilpa Shirodkar 25 साल बाद बड़े पर्दे पर करेंगी वापसी, इस फिल्म में नजर आएंगी 90s की एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक एक वक्त पर राज करने वालीं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर (Shilpa Shirodkar) 25 साल बाद कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शिल्पा की अगली फिल्म को अगले महीने की शुरुआत में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। जिसको लेकर एक्ट्रेस ने दैनिक जागरण से खास बातचीत की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    फेमस अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    जागरण, डिजिटल डेस्क। सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 से मनोरंजन जगत में कमबैक करने वालीं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर अब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं। एक वक्त पर हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा में फेमस एक्ट्रेस के तौर पर फैंस के दिलों पर राज करने वालीं शिल्पा अब दोबारा से फिल्मों में कमाल दिखाती हुई नजर आएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिल्पा शिरोडकर की अपकमिंग फिल्म का एलान पहले ही कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी होगी, जिससे शिल्पा करीब ढाई दशक बाद बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरेंगी। 

    शिल्पा शिरोडकर की अपकमिंग मूवी

    25 साल बाद बड़े पर्दे पर उतरने के लिए अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। साल 2000 में फिल्म गज गामिनी के बाद से ही शिल्पा फिल्मों से दूर रही हैं। उन्होंने बीच में टीवी पर कुछ शो और रियलिटी शो बिग बॉस 18 किया था। अब हिंदी और तेलुगु में सात नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म जटाधारा में वह अहम भूमिका में हैं।

    shilpashirodkar

    यह भी पढ़ें- Covid 19: कोरोना की चपेट में आईं एक्ट्रेस Shilpa Shirodkar, सोशल मीडिया पर फैंस से की बड़ी अपील

    शिल्पा कहती हैं, ‘आज सिनेमा और उसका लेखन काफी बदल गया है। हर किसी के लिए काम है। मुझे इस फिल्म में जो रोल मिला है, उसकी कल्पना भी मैं अपने लिए नहीं कर रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का यह कमाल का समय है। काम मिलता है, लेकिन घर पर बैठे रहेंगे कि इतना बड़ा काम चाहिए, तो नहीं मिलेगा।

    shilpashirodkar (2)

    अगर ऐसे सोचेंगे, तो घर पर ही बैठे रहेंगे।’ आगे शिल्पा ने बताया कि वह पहले फिल्म की रिलीज तारीख से पहले काफी कुछ किया करती थीं। वह कहती हैं, ‘मैं उपवास से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक पैदल जाना सब किया करती थी। अब पता नहीं क्या-क्या करूंगी।’

    बिग बॉस शो से मिली मदद

    दरअसल शिल्पा शिरोडकर की मनोरंजन में वापसी में अहम योगदान बिग बॉस शो का माना जा रहा है। सलमान खान के इस रियलिटी शो के सीजन 18 में शिल्पा ने कमाल का खेल दिखाया था। ऐसे में कहीं न कहीं बिग बॉस 18 ही शिल्पा के लिए बड़ा ब्रेकथ्रू बनकर आया। 

    यह भी पढ़ें- 32 साल बड़े Amitabh Bachchan से शादी करना चाहती थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, सालों तक छुपाए रखा था ये राज