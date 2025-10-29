Shilpa Shirodkar 25 साल बाद बड़े पर्दे पर करेंगी वापसी, इस फिल्म में नजर आएंगी 90s की एक्ट्रेस

जागरण, डिजिटल डेस्क। सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 से मनोरंजन जगत में कमबैक करने वालीं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर अब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं। एक वक्त पर हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा में फेमस एक्ट्रेस के तौर पर फैंस के दिलों पर राज करने वालीं शिल्पा अब दोबारा से फिल्मों में कमाल दिखाती हुई नजर आएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिल्पा शिरोडकर की अपकमिंग फिल्म का एलान पहले ही कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी होगी, जिससे शिल्पा करीब ढाई दशक बाद बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरेंगी। शिल्पा शिरोडकर की अपकमिंग मूवी 25 साल बाद बड़े पर्दे पर उतरने के लिए अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। साल 2000 में फिल्म गज गामिनी के बाद से ही शिल्पा फिल्मों से दूर रही हैं। उन्होंने बीच में टीवी पर कुछ शो और रियलिटी शो बिग बॉस 18 किया था। अब हिंदी और तेलुगु में सात नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म जटाधारा में वह अहम भूमिका में हैं।

अगर ऐसे सोचेंगे, तो घर पर ही बैठे रहेंगे।’ आगे शिल्पा ने बताया कि वह पहले फिल्म की रिलीज तारीख से पहले काफी कुछ किया करती थीं। वह कहती हैं, ‘मैं उपवास से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक पैदल जाना सब किया करती थी। अब पता नहीं क्या-क्या करूंगी।’