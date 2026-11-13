दिल्ली क्राइम एक्ट्रेस Shefali Shah ने मां की गलतियों से लिया सबक, बोलीं-'मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी...'

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। कई बार आपबीती भी लोगों को बड़ी चीजें भी सिखा जाती है। वक्त : द रेस अगेंस्ट टाइम और डार्लिंग्स फिल्मों की अभिनेत्री शेफाली शाह ने अपनी परवरिश में हुई गलतियों से सीखा कि उन्हें अपने बच्चों के साथ क्या नहीं करना है।

शेफाली शाह की मां ने नहीं दी थी ये परमिशन इस बारे में शेफाली बताती हैं, ‘जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी मां ने मुझे दोस्त बनाने की अनुमति नहीं दी थी। किसी भी बच्चे के लिए यह बहुत अच्छी बात नहीं होती है। उस समय तो मैंने सोचा कि शायद यह सामान्य बात है, लेकिन जब मैं और बड़ी हुई तो मैंने महसूस किया कि वो सामान्य बात नहीं थी। फिर यह बात हमेशा मेरे ध्यान में रही कि अपने बच्चों को मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि आपके दोस्त नहीं होने चाहिए।

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "उन्होंने भी हमेशा इस बात को सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे याद है कि मेरा बेटा मौर्य करीब सात-आठ साल का होगा। वो खेलने गया था, जब शाम को घर आया तो अपने साथ करीब आठ-दस बच्चों को और ले आया। जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा कि ये कौन हैं और घर पर क्यों आएं हैं? तो उसने कहा कि मैंने उन सभी को कहा है कि मम्मी घर पर पास्ता बना रही हैं। इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने किस तरह दोस्त बनाए हैं और हमारा घर उनके सभी दोस्तों के लिए खुला रहता है।’