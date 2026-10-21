आलिया भट्ट की Darlings को-स्टार Divya Vinekar का अचानक हुआ निधन, निभाया था फीमेल कॉन्स्टेबल का रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर दिव्या विनेकर (Divya Vinekar) का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर उनकी दोस्त और मशहूर आरजे, रोहिणी रामनाथन ने शेयर की।

बेहद परेशान हैं उनकी करीबी दोस्त

दिव्या साल 2022 की फिल्म 'डार्लिंग्स' (Darlings) में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शेफाली शाह के साथ नजर आई थीं। रोहिणी ने दिव्या को याद करते हुए बताया कि दिव्या का उनरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों तरह के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। रोहिणी ने यह भी बताया कि उनका निधन अचानक और अप्रत्याशित था।

View this post on Instagram A post shared by Rohini Ramnathan (@rotalks) इंस्टाग्राम पर यह खबर शेयर करते हुए, रोहिणी ने दिव्या के निधन पर गहरा दुख और हैरानी जताई। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे परिवार और अभिनेत्री के करीबियों को इस दुख से उबरने के लिए थोड़ा समय और जगह दें। आरजे रोहिणी ने शेयर की न्यूज रोहिणी ने लिखा, 'बहुत ही दुख और सदमे के साथ मुझे उन सभी लोगों को बताना पड़ रहा है जो हमारी DV (दिव्या विनेकर) से प्यार करते थे कि आज उनका निधन हो गया है। यह सब बहुत अचानक और अप्रत्याशित था। उनका परिवार और वे सभी लोग, जिनके जीवन को उन्होंने अपने स्नेह और प्यार से छुआ था, इस समय गहरे दुख से गुजर रहे हैं। कृपया इस वक्त उनसे कोई सवाल-जवाब न करें।'