'CPR दिया, पल्स चल रही थी लेकिन...', Shefali Jariwala की मौत का सच आया सामने, तीन महीने बाद पति ने खोला राज
अभिनेत्री शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) का इसी साल 27 जून को अचानक निधन हो गया था और इसके बाद कई अफवाहें उड़ीं। अब उनके पति पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि जिस दिन शेफाली की मौत हुई उस दिन आखिर हुआ क्या था। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली जरीवाला को लेकर खबर थी कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के चलते उनका निधन हुआ। कहा जा रहा था कि जिस दिन उनका निधन हुआ, उस दिन उनका व्रत था और उन्होंने एंटी एजिंग के लिए आईवी ड्रिप लगवाई थी। अब शेफाली के पति पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की मौत 27 जून की रात को हुई थी। उस रात को आखिर क्या हुआ था, अब तीन महीने बाद उनके पति पराग त्यागी ने इसका खुलासा किया है। पराग ने बताया कि आखिर शेफाली की मौत की असली वजह क्या है और यह एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वजह नहीं थी।
मौत से पहले शेफाली के आखिरी शब्द
पराग त्यागी ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत होगा। अभिनेता बोले- "दिन में माता रानी की पूजा की, मैंने कहा कि मैं बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि आज घर पर पूजा था और राम (हाउसहेल्प) थोड़ा थक गया है तो सिंबा को आप घुमा दो। मैंने कहा कि मैं ऊपर आ जाता हूं लेने के लिए तो उन्होंने कहा कि वह राम को भेज देती हैं। राम फ्रेंड्स से मिल लेगा और आप सिंबा को घुमाकर वापस आ जाना।"
Photo Credit - X
3 मिनट में बदला सबकुछ
पराग त्यागी ने बोला कि महज 3 मिनट के अंदर उनके कंपाउंडर का फोन आया और बताया कि वह बेहोश हो गई हैं। इसके बाद वह तुरंत सिंबा को लेकर घर की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि बीपी लो की वजह से वह बेहोश हो गईं। पराग ने कहा, "मैंने इलेक्ट्रोल का पानी देने की कोशिश की, फिर सीपीआर दिया, तब थोड़ी सांस आई। फिर हम डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। मैंने रेटिना देखा था। पर पहले पल्स देखी। पल्स दो बार आई, लेकिन बॉडी पूरी छोड़ चुकी थी। मैंने उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पा रहा था।"
पूरा दिन भूखी नहीं थीं शेफाली जरीवाला
पराग ने बताया कि मुंह से सीपीआर दिया, सांस भी आई, लेकिन आंख नहीं खुल रही थी। वह मंजर उनके आंख से नहीं हट पा रहा है। पराग ने बताया कि उस दिन का व्रत था, लेकिन पूजा के बाद उन्होंने खाना खा लिया था और फिर वह सो गई थीं। उसके बाद वह दोबारा उठीं और खाना खाया।
Photo Credit - X
एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर बोले शेफाली
पराग त्यागी ने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेने की अफवाहों को भी खुलासा किया है। वह मल्टीविटामिन्स लेती थीं और कई बार भूल भी जाती थीं। इसलिए वह महीने में एक बार आईवी ड्रिप लेती थीं। मल्टीविटामिन्स में विटामिन सी, कोलाजन, ग्लूटोथियोन और भी कई एंटीऑक्सीडेंट्स थे। वह अपनी उम्र से कम इसलिए लगती थीं, क्योंकि वह उसके पीछे काफी मेहनत करती थीं। वह अपना डाइट कंट्रोल करती थीं। वह हर संडे को चाइनीज वगैरह खाती थी।
