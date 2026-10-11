शारदा सिन्हा के इस गीत के बिना अधूरी है नवरात्रि, 32 साल पुराने इस देवी गीत के आगे फीके हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri) की शुरुआत हो चुकी है। आज मां शैलपुत्री (Shailputri Mata) की पूजा के साथ कलश स्थापना की जाती है। इसी के साथ हर पूजा-स्थल और घरों में माता के पावन गीतों की गूंज भी सुनाई देने लग जाती है।

यूं तो बॉलीवुड ने भी देवी पर कई सारे गीत और भजन बनाए हैं। लेकिन आज हम आपको मां जगदम्बा के एक ऐसे पावन गीत के बारे में बताएंगे जिसे आपने अपने बचपन में जरूर सुना होगा। 90 के दशक के हर बच्चे के लिए ये किसी नॉस्टेलजिया से कम नहीं है।

32 साल पहले रिलीज हुआ था गाना हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की आवाज में रिलीज हुए गाने 'जगदम्बा घर में दियरा की' (Jagdama Ghar Mein Diyara)। इस गाने को भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) ने अपनी आवाज से सजाया था। आज भी जब ये गाना बजता है तो कानों में एक अलग ही मिठास घुल जाती है।

यह गीत सदियों से बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में महिलाओं द्वारा नवरात्रि और मांगलिक अवसरों पर गाया जाता रहा है। वैसे तो कई सिंगर्स ने इसे गाया है लेकिन शारदा सिन्हा की आवाज वाले वर्जन को आज तक भुलाया नहीं जा सका।