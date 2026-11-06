बॉलीवुड का वो छठ गीत, शारदा सिन्हा की मधुर आवाज में हुआ अमर; सूर्य देव को अर्घ्य देती हुईं गाती हैं औरतें

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। त्यौहारों का मौसम आ चुका है। धनतेरस के बाद दीवाली और उसके बाद छठ पूजा। बिहार में छठ पूजा का क्या महत्व है इस बात से हम सब भली भांति वाकिफ है। दीवाली के साथ ही बिहार में महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां चार दिनों में महिलाएं पूरी तरह से छठी मैया की भक्ति में डूब जाती हैं।

एक तरफ जहां छठ पूजा की तैयारियां जोरो-शोरो से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 13 नवंबर से शुरू होने वाले इस महापर्व से पहले दिग्गज सिंगर शारदा सिन्हा का एक गाना सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। कौन सा है वो बॉलीवुड गीत, जिसे खूब सुना जा रहा है, नीचें पढ़ें डिटेल्स।

9 साल पहले आया था छठ पूजा का ये पॉपुलर गीत शारदा सिन्हा की मधुर आवाज में गाया जो छठ पूजा गीत इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, उसके लिरिक्स हैं ''पहिले पहिल छठी मइया' (Pahile Pahil Chhathi Maiya) है। बिहार में छठ पूजा के दौरान सूर्या को अर्घ्य देते हुए ये गीत गुनगुनाती हैं। शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले भक्ति गीत को सिर्फ अपनी मधुर आवाज ही नहीं दी, बल्कि इसका कंपोजिशन भी किया। इसके लिरिक्स हृदय नारायण झा ने लिखे।

बॉलीवुड में भी शारदा सिन्हा के छठ गाने ने मचाई धूम साल 2016 में छठ पूजा के खास मौके पर बने हुए शारदा सिन्हा के इस गाने को तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म द वन में भी शामिल किया गया था, जिसके साथ दिग्गज सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सालों बाद शारदा सिन्हा की आवाज में उनका गीत पहिले पहिल छठी मइया को सुनकर फैंस काफी भावुक हो गए। मूवी द वन में ये गाना विशाल मिश्रा ने गाया है।