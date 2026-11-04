Asha Bhosle और कुमार सानू का वो गीत, जिसे सुनने के लिए संडे का इंतजार करते थे लोग; कॉलेज रोमांस आ जाएगा याद

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 90s के दौर ने बॉलीवुड को कई ऐसे यादगार गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं, जो लोगों की रूटीन लाइफ का हिस्सा हैं। 34 साल पहले आशा भोसले (Asha Bhosle) और कुमार सानू (Kumar Sanu) की जोड़ी ने एक ऐसा गीत गाया था, जिसे टीवी पर सुनने के लिए लोग संडे का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते थे। कौन सा है 90 के दौर का वो गीत जिसे सुनते ही लोगों को आ जाती है कॉलेज रोमांस की याद, पढ़ें डिटेल्स।

रोमांटिक गाने को सुनने के लिए संडे का रहता था इंतजार आशा भोसले (Asha Bhosle song) और कुमार सानू के जिस रोमांटिक गाने का जिक्र हम कर रहे हैं, वह दूरदर्शन (Doordarshan) के शो रंगोली में खूब बजा करता था। गानों पर आधारित ये शो हर रविवार को सुबह 8 बजे आता था। हर वीक इस पर 60 से लेकर 90 के दौर के गाने आते थे। इन्हीं गानों में एक पॉपुलर गाना साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म जान तेरे नाम का था।

सुपरहिट गाने के लिरिक्स थे 'हम लाख छुपाए प्यार मगर, दुनिया को पता चल जाएगा (Hum Lakh Chupaye Pyar Magar Song)।" 90 के दौर का ये गाना कॉलेज के रोमांस, छुप-छुपकर किया जाने वाले प्यार को दर्शाता है।

फ्लॉप फिल्म का सुपरहिट गाना कॉलेज रोमांस को दर्शाते इस गाने को दूरदर्शन पर सुनने के लिए लोग सुबह-सुबह अपना सारा काम छोड़कर एक साथ बैठकर ये रोमांटिक ट्रैक सुनते थे। हम लाख छुपाए गाने को जहां आशा भोसले और 90 के दशक के मेलोडी किंग कुमार सानू ने आवाज दी, तो वहीं दूसरी तरफ इस गाने का म्यूजिक नदीम और श्रवण की जोड़ी ने कंपोज किया। इस गाने के लिरिक्स सैय्यद राही ने लिखे थे।