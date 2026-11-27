जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। अक्सर देखा जाता है कि जो भाग्य में लिखा होता है, वो किसी न किसी रास्ते इंसान को मिलकर ही रहता है। वैसे तो कार दुर्घटना किसी के लिए भी बहुत बुरी चीज मानी जाती हैं, लेकिन अभिनेता शक्ति कपूर के लिए एक कार दुर्घटना भाग्य बदलने वाली रही। क्याेंकि एक एक्सीडेंट में ही वह बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार से टकराए और उन्हें करियर का बड़ा ब्रेक मिला। क्या है शक्ति कपूर से जुड़ा ये किस्सा, नीचे पढ़ें डिटेल्स। ॉ

सुपरस्टार ने ठोकी थी शक्ति कपूर की कार शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में अपने पहले बड़े ब्रेक के बारे में बात करते हुए कहा, "शुरुआती दौर में मैं अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। ज्यादा काम नहीं था। मेरे पास साल 1961 मॉडल की एक छोटी सी गाड़ी थी, जो मैंने 11000 रुपये में खरीदी थी। एक दिन मैं कहीं जा रहा था कि पीछे से एक गाड़ी आई और मेरी गाड़ी को ठोक दिया। फिर मैं ये सोचकर मैं बड़े गुस्से से बाहर निकला कि मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, गाड़ी कैसे ठीक कराऊंगा?"

उन्होंने आगे कहा, "मैं बाहर निकला तो देखा कि उस गाड़ी से फिरोज खान साहब बाहर निकले। उनको देखकर मैं अपनी गाड़ी के बारे में भूल गया। उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि मैं एक्टर बनने आया हूं, मुझे भी एक मौका दें। तब तक काफी भीड़ जमा हो गई, तो वह मुझे ऑल द बेस्ट कहकर आगे निकल गए।"

शक्ति कपूर की गुस्से वाली आंखें देखकर डर गए थे फिरोज खान आगे बात करते हुए शक्ति कपूर ने कहा, "मैं लेखक के. के शुक्ला से मिलने गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुकद्दर बहुत खराब है। मैंने अपनी फिल्म के लिए तुम्हारे नाम का सुझाव दिया था, लेकिन खान साहब को अपनी फिल्म में वैसा ही विलेन चाहिए, जिससे दोपहर में उनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसकी आंखें देखकर वह खुद एक बार डर गए थे।