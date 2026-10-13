शाह रुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, सामने आ गई King की टीजर रिलीज डेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 नवंबर को अभिनेता शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का 61वां जन्मदिन मनाया जाएगा। किंग खान का ये बर्थेडे बेहद खास होने वाला है कि क्योंकि उस दिन फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा, जो शाह रुख की अपकमिंग मूवी किंग (King Movie) से नाता रखता है।

खबर है कि मेकर्स किंग के टीजर को रिलीज करने के लिए सारी तैयारियां कर चुके हैं और शाह रुख खान के जन्मदिन के खास अवसर पर इसे रिलीज किया जा सकता है। पूरी मामला क्या, आइए जानते हैं- शाह रुख खान की किंग का टीजर होगा रिलीज लंबे समय से शाह रुख खान का नाम फिल्म किंग को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो इससे पहले शाह रुख की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स किंग के टीजर रिलीज के लिए डेट फाइनल कर ली गई है, जोकि 2 नवंबर 2026 है, इसी दिन शाह रुख खान का जन्मदिन भी मनाया जाएगा।

मालूम हो कि इससे पहले किंग के अनाउंसमेंट वीडियो में शाह रुख खान का खतरनाक अंदाज देखने को मिला था, जिसमें वह मारकाट करते हुए नजर आए थे। ऐसे में किंग के टीजर रिलीज अपडेट की डिटेल्स समाने आने के बाद फैंस की एक्साटइमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है।