Shah Rukh Khan: फिल्मों के बिजनेस पर शाह रुख खान से पूछा गया सवाल, एक्टर ने दिया बोलती बंद करने वाला जवाब

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Ask Me Anything Session: शाह रुख खान ने फैंस के जुड़े रहने के लिए नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। पठान के टीजर रिलीज से एक्टर फैंस के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन कर रहे हैं। अब 25 जून को उन्होंने बॉलीवुड में 31 साल पूरे कर लिए। इस खुशी को शेयर करने के लिए एक्टर ने फिर से फैंस को कुछ भी पूछने की आजादी दी।

शाह रुख खान ने 1992 में फिल्म दीवाना के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे थे। इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती भी थे। फिल्म का डायरेक्शन राज कंवर ने किया था।

बॉलीवुड में 31 साल के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए शाह रुख खान के रखे आस्क मी सेशन का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अभी एहसास हुआ कि उस दिन को 31 साल हो गए हैं जब दीवाना स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। यह काफी अच्छा सफर रहा है। सभी को धन्यवाद और हम 31 मिनट का #AskSRK कर सकते हैं?

शाह रुख खान के इस कदम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फैंस ने एक्टर से कई सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल फिल्म के बिजनेस से जुड़ा हुआ था, जिसका जवाब शाह रुख ने पूरी स्मार्टनेस के साथ दिया। जिसके बाद फैंस एक्टर की हाजिर जवाबी की तारीफ कर रहे हैं।

किंग खान ने सवाल पूछते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, "आपका 'बैक इन माय डे, वी...' क्या है?" इस पर एक्टर ने कहा, "मेरे समय में हम बिजनेस के बारे में कुछ भी जाने बिना फिल्मों के बिजनेस पर चर्चा नहीं करते थे!!! "

Back in my day we didn’t discuss business of films without knowing anything about the business!!! https://t.co/27QVRQ9omh— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2023