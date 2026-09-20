Exclusive: शाह रुख खान की King में हुई हनुमान अंश एक्टर की एंट्री, कभी दूरदर्शन के सीरियल्स में करता था काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त सिनेमाघरों में फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती हुई नजर आ रही हैं। नीम करोली बाबा की बायोपिक इस फिल्म की कहानी और कास्ट की कमाल की एक्टिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। अब खबर आ रही है कि हनुमान अंश के एक अभिनेता के हाथ शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग लग गई है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान अंश का वह कौन सा कलाकार है, जो आने वाले समय में शाह रुख की मोस्ट अवेटेड मूवी किंग (King Movie) में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ते हुए नजर आएगा। शाह रुख खान की किंग में नजर आएगा ये एक्टर लंबे समय से शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) स्टारर फिल्म किंग की चर्चा चल रही है। पठान और वॉर जैसी सफल मूवीज बनाने वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी किंग की कास्ट को लेकर अब लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। दरअसल हनुमान अंश फिल्म में डॉ. राम नंदन भोसले का किरदार निभाने वाले अभिनेता चंदन के. आनंद (Chandan K. Anand) ने हाल ही में दैनिक जागरण संग बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि वह किंग फिल्म का हिस्सा बन गए हैं।

चंदन के. आनंद के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि हनुमान अंश की सफलता से उनकी किस्मत चमक गई है और बतौर एक्टर आने वाले समय में वह शाह रुख जैसे बड़े सुपरस्टार्स संग काम करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले चंदन सुपरस्टार ऋतिक रोशन और अनिल कपूर संग फाइटर फिल्म में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं।