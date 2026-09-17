Shah Rukh Khan और सलमान खान ने पीएम मोदी को किया बर्थडे विश, सिनेमा के 'करण-अर्जुन' ने लिखी दिल की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। सिनेमा जगत के तमाम फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया है। इस मामले में बॉलीवुड के करण-अर्जुन यानी सलमान खान और शाह रुख खान की जोड़ी भला कैसे पीछे रह सकती थी।

17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर कोई पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर जीवन के इस खास दिन की बधाई दे रहा है। सुपरस्टार सलमान खान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को बर्थडे विश किया है और ट्वीट में लिखा है-

सलमान और शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने-अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। आइए एक नजर इन दोनों कलाकारों की पोस्ट पर डालते हैं।

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Janam Din Mubarak Ho Honourable P M Sahab , Wish you a very Happy Birthday Narendra Bhai Modi. Jai Hind. @narendramodi — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 17, 2026

जन्मदिन मुबारक हो माननीय पी एम साहब, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र भाई मोदी। जय हिंद सलमान खान के अलावा उनके अजीज दोस्त शाह रुख खान ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को बर्थडे विश करते हुए लिखा है-

Here’s wishing you a very Happy Birthday, Honourable PM @narendramodi ji. To many more years of good health, happiness and fulfilment. May you always carry the strength and positivity to inspire the nation. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 17, 2026

आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता से भरे कई और वर्षों की कामना करता हूं। देश को प्रेरित करने की शक्ति और सकारात्मकता आपमें हमेशा बनी रहे।

इन सेलेब्स ने भी दी बधाई

सिर्फ सलमान खान और शाह रुख खान ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा जगत के कई फिल्मी सितारों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन की बधाई दी हैं। इन फिल्मी कलाकारों में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, रजनीकांत, रामचरण, कंगना रनौत और अनुपम खेर जैसे कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं। इस तरह से पीएम मोदी के बर्थडे की धूम सिनेमा जगत में खूब देखने को मिली है।