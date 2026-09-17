चमत्कार से चमकी Hanuman Ansh के एक्टर की किस्मत, सलमान खान की Monster में हुई एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्परफाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) और उसके एक कलाकार के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म के एक एक्टर की किस्मत चमक गई है और वह आने वाले समय में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म मॉनस्टर (Monster) में नजर आएगा।

इस बीच आइए इस लेख में जानते हैं कि हनुमान अंश फिल्म का वह कौन सा अभिनेता है, जो बड़े पर्दे पर भाईजान संग स्क्रीन शेयर करेगा। मॉनस्टर में नजर आएगा हनुमान अंश एक्टर फिल्म हनुमान अंश के जिस कलाकार के बारे में इस लेख में बात की जा रही हैं, वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्टर चंदन के आनंद (Chandan K Anand) हैं। चंदन ने हनुमान अंश में डॉ. राम नंदन भोसले का अहम किरदार निभाया है। अब चंदन आपको आने वाले समय में सुपरस्टार सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म मॉनस्टर में खास रोल करते दिखेंगे।

सभी की तरफ से ढे़र सारा प्यार मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही प्यार मुझे मेरी अगली फिल्म के लिए भी मिले, जोकि सलमान खान की मॉन्स्टर है। इस तरह से चंदन के आनंद ने साउथ सिनेमा के निर्देशक वामशी पेड्डिपल्ली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मॉनस्टर में अपनी एंट्री पर मुहर लगाई है। कहा जा रहा है इसमें उनका रोल थोड़ा छोटा होगा, लेकिन वह फिल्म की कहानी के आधार पर काफी अहम रहेगा।