41वें दिन बॉक्स ऑफिस की 'किंग' बनी Hanuman Ansh, नीम करोली बाबा ने दिखाया चमत्कार, बदल गया कमाई का समीकरण

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी की फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म पर नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) की ऐसी कृपा हुई कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या वीकेंड और क्या वीकडे फिल्म ने कम बजट और कमाई के मामले में इतिहास ही रच दिया है।

फिल्म ने शोभिनव सत्या (Shobhinaw Satyaa) ने लीड रोल निभाया है और इसकी कहानी नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है। 7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज 41 दिन पूरे हो चुके हैं और इसकी कमाई है की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।

कितना रहा 41वें दिन का कलेक्शन? पहले सप्ताह फिल्म ने 1.08 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था जबकि दूसरे सप्ताह ये कमाई सिर्फ 40 लाख पर आकर ही थम गई। तीसरे सप्ताह ऐसा चमत्कार हुआ कि फिल्म का कलेक्शन 10.40 करोड़ रुपये हो गया।