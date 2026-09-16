40वें दिन Hanuman Ansh की आंधी में उड़ गईं 4 ब्लॉकबस्टर, कमाई में इन फिल्मों का किया पत्ता साफ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म हनुमान अंश ने सफलता के मामले में हिंदी सिनेमा की परिभाषा को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। वीकेंड के अलावा वर्किंग डेज में भी नीम करोली बाबा की इस बायोपिक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है, जो रिलीज के 40वें दिन भी जारी रहा है।

अब हनुमान अंश ने 40वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कलेक्शन के मामले में हिंदी सिनेमा की चार बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी फिल्में हैं, जिन्हें हनुमान अंश ने पीछे छोड़ा है।

इन 4 फिल्मों पर भारी पड़ी हनुमान अंश बात की जाए हनुमान अंश की रिलीज के 40वें दिन के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई के बारे में तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के छठे मंगलवार को नीम करोली बाबा की बायोपिक फिल्म हनुमान अंश 8.25 करोड़ का धुआंधार कारोबार किया है। इसके साथ ही इंडिया में हनुमान अंश की टोटल कमाई 231 करोड़ के पार पहुंच गई है।