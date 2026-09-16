उत्तराखंड में 'हनुमान अंश' फिल्म टैक्स फ्री, सरकार करेगी एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में फिल्म हनुमान अंश को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म को कर मुक्त किया गया है।

अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिल्म के प्रदर्शन की निर्धारित अवधि में मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर एसजीएसटी की राशि ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। इसके स्थान पर सरकार नियमानुसार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करेगी। हालांकि, यदि सिनेमाघर दर्शकों से एसजीएसटी वसूल कर लेते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।