Hanuman Ansh ने 40 दिन में बदला बॉक्स ऑफिस गणित, विदेशों तक गूंजे 'नीम करौली बाबा' के जयकारे; लिखेगी नया इतिहास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की भारत के बाद अब विदेशों में भी दहाड़ रही है। फिल्म को 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड ऑडियंस के लिए मेकर्स ने रिलीज किया। इंडियन दर्शकों की दीवानगी तो आपने देख ली। अब चलिए आपको बताते हैं कि यह डिवोशनल ड्रामा फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस और ओवरसीज मार्केट पर कब्जा करके कौन सा नया इतिहास रचने को तैयार है।

300 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार हनुमान अंश हनुमान अंश को भारत में जितना पसंद किया जा रहा है, उतना ही क्रेज फिल्म के लिए विदेशी ऑडियंस में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि शोभिनव सत्या स्टारर 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म अब वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने से कुछ ही कदम दूर है।

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक डिवोशनल ड्रामा फिल्म ने 40 दिनों में 291.40 करोड़ तक की कुल कमाई की है। 300 करोड़ तक पहुंचने और कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए फिल्म को 9 करोड़ रूपये और चाहिए।





विदेशी बॉक्स ऑफिस पर छाई नीम करौली बाबा की कहानी महान संत नीम करौली बाबा की लीला के किस्से सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर उन्हें बड़ी-बड़ी हस्तियां फॉलो करती हैं। दुनियाभर में बाबा के भक्त हैं। यही वजह है कि ओवरसीज मार्केट में भी हनुमान अंश की धूम देखने को मिल रही है। इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में महज 5 दिनों के अंतराल में 18.50 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया है।