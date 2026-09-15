दुनियाभर में Hanuman Ansh ने लहराया परचम, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप रही डिवोशनल फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश (Hanuman Ansh) 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्तों तक धीमी कमाई करने के बाद फिल्म ने तीसरे हफ्ते से कलेक्शन की रफ्तार पकड़ी। अब फिल्म ने थिएटर्स में 39 दिन पूरे कर लिए हैं। यहां देखें दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कितनी कमाई की?

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस (Box Office) खाता खोलने वाली हनुमान अंश (Hanuman Ansh) अब करोडों में कमाई कर रही है। फिल्म ने बीते वीकेंड यानी संडे को 22.50 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कितनी हुई कमाई? वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अब तक 279.80 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर ली है। जिसमें 16.50 करोड़ रुपये टोटल ओवरसीज कलेक्शन शामिल हैं। वहीं 39वें दिन का फिल्म ने 2 करोड़ रुपये की कमाई की है।