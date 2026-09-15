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'पहले बाप ही आएगा,' King vs Avengers Doomsday क्लैश के बीच शाह रुख खान की दो टूक

By Digital Desk Edited By: Ashish Rajendra
Published: Tue, 15 Sep 2026 03:41 PM (IST)

सुपरस्टार शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग और हॉलीवुड की मूवी एवेंजर्स डूम्सडे आस-पास ही रिलीज होंगी।

किंग वर्सेज एवेंजर्स डूम्सडे (फोटो क्रेडिट- एक्स)

किंग वर्सेज एवेंजर्स डूम्सडे (फोटो क्रेडिट- एक्स)

HighLights

  1. सोशल मीडिया पर शाह रुख खान का सेशन

  2. फैंस के सवाल का दिया करारा जवाब

  3. एवेंजर्स डूम्सडे और किंग का होगा क्लैश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार शाह रुख खान की एक खासियत है कि जब भी उनकी कोई नई फिल्म आने वाली होती है, तो वह सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सवाल-जवाब का एक सेशन रखते हैं।

मंगलवार को भी शाह रुख ने कुछ ऐसा ही किया और आस्क एसआरके (#AskSRK) सेशन के दौरान एक फैन उनसे एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक सवाल पूछा, जोकि शाह रुख खान की अपकमिंग मूवी किंग के आस-पास ही सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस पर किंग खान ने क्या कहा आइए जानते हैं। 

एवेंजर्स डूम्सडे पर बोले शाह रुख खान

शाह रुख खान के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर रखे गए आस्क एसआरके सेशन के दौरान फैंस ने उनसे तरह-तरह के कई सवाल पूछे। इस दौरान एक प्रशंसक ने ट्वीट कर लिखा- शाह सर, आपका बेटा अब्राहम पहले डूम्सडे देखेगा या फिर किंग। इस सवाल का जवाब देते हुए शाह रुख खान ने री-ट्वीट कर लिखा है- पहले तो बाप ही आएगा बेटा। किंग खान के इस फनी रिप्लाई को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। 

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इसके अलावा शाह रुख खान के इस जवाब ये साफ हो गया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे की वजह से किंग फिल्म की रिलीज डेट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि  एवेंजर्स डूम्सडे को 18 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

SHAHRUKHKHANKING

जबकि पठान फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली शाह रुख खान की अपकमिंग मूवी किंग को 24 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होगी। इस आधार सिनेप्रेमियों को एक वीक के अंदर महा मनोरंजन देखने को मिलेगा। 

3 साल बाद होगी शाह रुख की वापसी

साल 2018 में आई फिल्म जीरो की असफलता के चलते शाह रुख खान करीब पांच तक बड़े पर्दे से दूर रहे थे। फिर साल 2023 में पठान, जवान और डंकी जैसी बैक टू बैक सफल मूवीज के जरिए किंग खान ने सिनेमा जगत में ऐतिहासक कमबैक किया। अब 3 साल के ब्रेक के बाद फिल्म किंग के जरिए शाह रुख कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

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