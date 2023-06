आधी रात छोटी सी ड्रेस पहन दोस्त की पार्टी में पहुंचीं Suhana Khan, हॉटनेस देख फैंस के छूटे पसीने

सुहाना खान जल्द ही फिल्म The Archies जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर जोया अख्तर ने किया है। फिल्म में सुहाना खान के साथ अगस्त्य और खुशी सहित कई अन्य स्टार्स लीड रोल में नजर आएंगे। हाल ही में द आर्चीज का टीजर रिलीज हुआ है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

Photo Credit: Suhana Khan Instagram Photo Screenshot

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Suhana Khan Bold Video: बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। सुहाना, डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज‘ के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। एक्टिंग के साथ सुहाना सोशल मीडिया पर भी खूब छाई रहती हैं। आए दिन सुहाना की लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर छाए रहते हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाह रुख की लाडली की हाॅटनेस बस देखते ही बन रही हैं। आधी रात शाॅर्ट ड्रेस में स्पाॅट हुईं सुहाना खान सुहाना खान पार्टी लवर हैं। उन्हें अक्सर मुंबई और विदेशों में दोस्तों संग पार्टी एंजाॅय करते देखा जाता है। ऐसे में एक बार फिर सुहाना को पार्टी करते देखा गया। सुहाना का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्हें दोस्त की पार्टी में आधी रात स्पॉट किया गया, जहां पर वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। सुहाना ने इस दौरान लाइट स्काई ब्लू कलर की बहुत ज्यादा शाॅर्ट ड्रेस कैरी किया था। इस ड्रेस के साथ सुहाना ने अपने बालों को हाफ कवर किया है। इसके साथ ही उन्होंने डार्क नेवी ब्लू कलर का बेहद शाॅर्ट क्लच के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) अलीबाग में खरीदी करोड़ों की जमीन आपको बता दें कि हाल ही में सुहाना खान ने रायगढ़ जिले के अलीबाग के थाल गांव में खेती की जमीन खरीदी है। IndexTap.com की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैली इस जमीन की कीमत 12 करोड़ 91 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट के अनुसार डेढ़ एकड़ की इस जमीन पर 2218 स्क्वॉयर फीट जगह पर निर्माण कार्य भी हुआ है। बात दें कि 1 जून का 77 लाख 46 हजार रुपये स्टैंप ड्यूटी सुहाना खान के द्वारा पे की गई है। सुहाना खान की खरीदी गई ये प्रॉपर्टी थाल गांव की है। ये प्रॉपर्टी पुराने समय के एक फिल्मी परिवार एक्टर दुर्गा खोटे के वंशजों की थी।

Edited By: Priti Kushwaha