शाह रुख खान की बेटी Suhana Khan ने बोल्ड अंदाज में कराया फोटोशूट, फैंस ने अदाएं देख कहा- कातिल

नई दिल्ली, जेएनएन। Suhana Khan Bold Photos: फिल्म अभिनेता शाह रुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द द आर्चीज से बॉक्स ऑफिस पर डेब्यू करने वाली है। वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। वह अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती है। इसे लेकर उनके फैंस भी काफी उत्साहित रहते हैं। उनकी लेटेस्ट फोटोज काफी पसंद की जा रही है। सुहाना खान ने बोल्ड तस्वीरें कहां शेयर की है? सुहाना खान ने अब बकरी ईद के मौके पर अपनी स्लीवलैस वन पीस ड्रेस में बोल्ड तीन तस्वीरें शेयर की है। इस पर कई लोगों ने कमेंट किए हैं। उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई है। उनकी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर 53 मिनट में एक लाख के करीब लाइक्स मिले हैं। वहीं, तस्वीरों पर 805 कमेंट किए गए हैं। कई लोगों ने सुहाना खान के लुक की सराहना की है। कई लोगों ने तस्वीरों पर भी दिल और आग की इमोजी भी शेयर की है। उनकी खास दोस्त शनाया कपूर में 'वाव' लिखा है। वहीं, एक ने लिखा है, "बहुत शानदार।" सुहाना खान जल्द किस फिल्म में नजर आएंगी? सुहाना खान की तस्वीरों पर दोस्तों ने भी कमेंट किया है। वह जल्द द आर्चीज फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके अलावा अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर भी नजर आने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए उन्हें कई बार देखा गया है। सुहाना खान का अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। सुहाना खान पिता शाह रुख खान के साथ भी क्या कर रही है काम? सुहाना खान अपने पिता शाह रुख खान के साथ आईपीएल के मैच देखती भी नजर आती है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स का मनोबल बढ़ाती है। हाल ही में, उन्होंने पिता के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का निर्णय लिया है। सुहाना खान की सोशल मीडिया पर कैसी फैन फॉलोइंग है? सुहाना खान की सोशल मीडिया पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। वह कई बार दोस्तों के साथ पार्टी करती हुई स्पॉट की गई है। उनकी फोटोज काफी वायरल हुई है। उन्हें उनके लुक को लेकर ट्रोल भी किया गया है।

